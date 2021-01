Francia, in arrivo le mascherine da sport: verso la riapertura delle palestre

Covid 19 in Francia: la ministra Roxana Maracineanu annuncia che le mascherine da sport saranno pronte entro un mese. Tale novità preannuncia la riapertura delle palestre.

Un’importante novità per la ripresa delle attività sportive nei luoghi chiusi e nelle palestre arriva dalla Francia, dove da sette mesi è in preparazione il progetto per le mascherine da sport.

È stata la ministra dello Sport, Roxana Maracineanu, ad annunciare tale progetto, con le mascherine che saranno pronte entro un mese. Tali “mascherine sportive” avranno un marchio che consentirà a chi le indossa di praticare attività al chiuso. Il ministero lavora a stretto contatto con le autorità sanitarie per stabilire la norma di queste mascherine che potrebbe essere riservata a tutti gli sportivi.

“Lo sport – ha detto la ministra Maracineanu a Rtl – ha subito un forte impatto perché non può rispettare le distanze di sicurezza imposte dalla crisi. Con queste mascherine sportive, che stiamo per mettere a norma, speriamo di poter ristabilire questo equilibrio fra lo sport, essenziale per la salute dei francesi, e queste precauzioni che si devono prendere a causa della crisi”.