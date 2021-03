FOZZZZZA NAPOLI: Rubrica di approfondimento. SASSUOLO-NAPOLI [VIDEO]

Tre punti svaniti in… fallo laterale. La giostra di emozioni o, per restare aggiornati, il festival del gol non ha premiato né Sassuolo né Napoli. [VIDEO]

Inizierei dal prepartita: Gattuso, ancora in emergenza, deve fare a meno dei due centrali difensivi. Koulibaly squalificato e Manolas, in panchina, ancora non al meglio della condizione; in attacco ancora assenti Petagna, Osimhen e Lozano. Tornano Demme ed Hysaj.

Seconda premessa: il Sassuolo veniva da ben dieci giorni di riposo non avendo giocato la partita di campionato contro il Torino per i ben conosciuti problemi col COVID della squadra granata.

Con queste premesse la partita degli azzurri sembrava tutt’altro che semplice ed in effetti in campo si è visto un Sassuolo più fluido e capace di velocizzare la manovra dando, spesso, alla partita ritmi alti.

Il 3-3 finale lascia il Calcio Napoli con l’amaro in bocca per l’episodio del fallo laterale a tempo scaduto. Bastava calciare il pallone il più lontano possibile verso la porta di consigli affinchè l’arbitro fischiasse la fine della partita. Ed invece Di Lorenzo serve un distrattissimo Bakajoko che si fa anticipare. L’azione prosegue fin dentro l’area di rigore del Napoli dove il rientrante Manolas (era entrato da quattro minuti) pensa nbene di stendere l’avversario. Rigore sacrosanto e pareggio finale.

Davvero una ingenuità clamorosa, un errore che neppure nei campi di calcetto nelle partite del giovedì sera viene commessa.

Fatto sta che questi tre punti erano fondamentali per la rincorsa al quarto posto per due motivi: primo per non perdere altri punti nei confronti degli avversari e secondo per dare alla squadra una iniezione di fiducia importantissima.

Invece il quarto posto (senza considerare la partita da recuperare contro la Juventus) dista ben 5 punti e le ingenuità ed i ripetuti errori individuali non possono lasciare spazio all’ottimismo.

Concludo con la frase che avrebbe detto Insigne a fine partita rivolto ai compagni. Reazioni istintive, dettate dal nervosismo e dalla delusione di chi non solo ha lottato fino alla fine ma soprattutto da parte di chi, come noi tifosi, stiamo vedendo svanire poco alla volta tutti gli obiettivi per errori evitabilissimi. In particolare, gettare due punti per un fallo laterale gestito male è davvero raccapricciante.

Dati alla mano il risultato mi è apparso giusto: 52% a 48% di possesso palla per il sassuolo. Tiri verso lo specchio 18 a testa di cui 5 a testa in porta. Due pali per il Sassuolo mentre il Napoli lamenta un errore clamoroso di Fabian Ruiz solo davanti a Consigli ed il bellissimo gol per rapidità e tecnica annullato ad Insigne per un millimetrico fuorigioco. Più pareggio di così…

Il video di Gianmarco Giugliano