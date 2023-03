“L’Otto e 3/4 – Oltre l’8 Marzo”, alla Biblioteca Annalisa Durante

Lo Spazio Comunale di Piazza Forcella ospita per l’intera giornata di mercoledì 8 marzo 2023 per una all-day sull’universo femminile che vedrà l’alternarsi di momenti artistici, scientifici per la prevenzione medica e tanto altro.

“Una giornata dedicata e voluta per le Donne, declinata con incontri- dibattiti e pensata sia per gli alunni di alcuni istituti napoletani che per la cittadinanza tutta. Una giornata resa possibile grazie alla grande sinergia creatasi tra i rappresentanti dell’amministrazione pubblica e associazioni, che vedrà la partecipazione di artisti della pittura, della scultura, della musica, della gastronomia e altre forme d’arte, che mettendo a confronto le proprie esperienze e esigenze creeranno un confronto per una diversa considerazione e un diverso valore della donna, che viene così riscoperta, non solo come donna-moglie-madre ma come figura femminile, che nella sua completezza tutto accoglie e niente esclude, scorrendo su un binario che, parallelamente a quello dell’uomo, rinnova la propria unicità, pur nella condivisione delle esperienze e della vita stessa, senza alcuna etichettazione o ghettizzazione. Le esperienze di donne e uomini, nei vari settori artistici incontrano i giovani e gli addetti ai lavori.”

Programma della giornata

Saluti istituzionali

Presidente della Commissione Cultura, Turismo e Attività Produttive del Comune di Napoli Luigi Carbone.

Assessore all’Istruzione Maura Striano

Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante

Consigliere comunale Demetrio Paipais

Temi Trattati

Spaccato Iraniano. Intervento della modella Rojin Ravan Prevenzione – Formatrici Susan G. Komen

Paola Adamo, Presidente dell’Associazione Tu -Tutte Unite e il Presidente onorario Benedetta Sciannimanica, Assessore I° Municipalità del Comune di Napoli.

Orientamento al lavoro con Annamaria Schena, Presidente dell’Associazione Le DinAmiche.

Istituti partecipanti

Istituto Materdei

Istituto Statale Bernini – De Sanctis

Istituto Boccioni

Pausa dalle 13.00 alle 16.00

Dalle ore 16.00 alle ore 17.00

Coordinano Anna Copertino e Giusy Iacovelli

Apertura con il cantautore Lino Blandizzi

Intervista agli artisti che hanno esposto le loro opere

“Raccontando Diana Franco” con Giuseppina Iacovelli

La Donna e la Moda: Alessio Visone

Intervento di Marina Rippa, con la partecipazione dell’Associazione Femminile Plurale.

Roxy In The Box – Rosaria Bosso

Intervento musicale di Monica Marra

Dalle ore 17.00 alle ore 20.00

Interviste e confronti a cura di Benedetta Bottino

Intervista a Anna Copertino

Intervista a Cristina Donadio

Intervento di Trilly

Lettera a una Donna Napoletana a cura di Anna Copertino, legge Cristina Donadio

Conclusioni e saluti

Dalle ore 20.00 alle 21.00

Momenti musicali a cura di

Daniele Sanzone – A67

Lino Blandizzi

Partecipano.

Ambassador Campania Donne 4.0 Ceo delle aziende :Villa delle Ginestre,Villa Azzurra e Maia Production, Ceo delle start up IamHero e Stranogene, Paola Scardamaglia, Ceo Promec Srl,Clorinda Corcione Ceo Sovegas, Annamaria Capodanno Direttrice Innovation Village, Monica Fiorito Costumista, Stilista abiti storici e amministratrice dell’Atelier Artina, f.pl. Femminile Plurale,Tu Tutte Unite, Associazione Annalisa Durante, Spazio Comunale Piazza Forcella, Comune di Napoli.

Espongono gli artisti.

Emanuela Auricchio, Flavia Bracale, Manuela Belfiore, Eleonora del Giudice, Luna Hal, Salvatore Milone, Ciro Pipolo, Unplatonic, Whatifer, Bruno.

Comitato Organizzativo.

Anna Copertino, Giornalista, Giuseppina Iacovelli, Storica dell’Arte, Benedetta Bottino, Docente

L’evento verrà trasmesso in diretta dalla pagina Facebook della web tv RoadTv Italia, media partner dell’evento.