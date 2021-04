Foglianise, motociclista si schianta su un muro: 39enne denunciato per guida sotto l’influenza di cocaina

Foglianise: i Carabinieri di Vitulano hanno denunciato un motociclista 39enne che si era schiantato contro il muro di un’abitazione privata mentre guidava sotto l’influenza cocaina.

- Advertisement -

Ieri, a Foglianise, i Carabinieri della Stazione di Vitulano sono intervenuti in via strada provinciale vitulanese, dove è stata notata la presenza di una motocicletta, Kawasaki ZR750l, sul margine della carreggiata, il cui conducente, un 39enne di Vitulano, era riverso a terra.

Sul luogo giungeva anche personale sanitario del “118” per le cure e i soccorsi del caso che hanno trasportato il centauro presso l’ospedale Sacro Cuore di Gesù’ “Fatebenefratelli” di Benevento, ove gli è stata riscontrata la frattura della clavicola con una prognosi di 30 giorni: è ricoverato in osservazione.

Dalle prime verifiche si è appurato che, poco prima, il motociclista, mentre percorreva la strada in direzione verso il centro abitato, perdeva il controllo del mezzo, finendo la corsa contro il muro perimetrale di recinzione di una abitazione privata.

Dai successivi esami alcolemici e tossicologici richiesti e pervenuti quest’oggi l’uomo è risultato essere alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti per l’assunzione di cocaina e, pertanto, il 39enne, è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per le violazioni penali commesse ai sensi delle vigenti norme del C.d.S.