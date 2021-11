FlixBus: incrementate le tratte con Napoli e provincia in vista del Natale

FlixBus incrementa le tratte con Napoli e provincia per agevolare il ritorno a casa in vista del Natale: sono 11 le fermate collegate nel Napoletano, circa 30 quelle raggiunte in Campania.

In vista del periodo natalizio, FlixBus aumenta le frequenze sulle rotte con la provincia di Napoli e con tutta la Campania per agevolare il ritorno a casa – e il successivo rientro nella città di domicilio – di chi studia o lavora fuori regione, applicando come sempre un esaustivo protocollo di sicurezza volto a tutelare la salute di chi viaggia e del personale di bordo.

Sono 11 le fermate di FlixBus nella sola provincia di Napoli, che nelle prossime settimane assisterà a un generale incremento soprattutto delle tratte attive con le principali città italiane, collegate più volte al giorno anche con la possibilità di viaggiare di notte e risparmiare tempo. In totale, sono circa 30 le destinazioni collegate da FlixBus sull’intero territorio campano. In particolare, viene rafforzata la frequenza sulle tratte con i maggiori centri universitari d’Italia: Napoli, collegata con ben 90 destinazioni, è raggiungibile da Roma fino a 12 volte al giorno, da Bologna fino a otto volte e da Milano fino a sette. Restano inoltre operative le corse dirette verso il capoluogo da città come Firenze, Torino, Genova, Venezia e Bari.

A Napoli, oltre a quella situata presso il Metropark in Stazione Centrale, hub nevralgico della rete in Campania, sono attive fermate anche a Fuorigrotta e presso l’aeroporto di Capodichino.

Oltre al capoluogo, a beneficiare di collegamenti capillari con le altre regioni italiane saranno anche Ercolano, Pompei, Castellammare di Stabia e cinque comuni della penisola sorrentina.

Ercolano e Pompei sono raggiungibili da importanti città del nord Italia quali Milano, Bergamo, Parma e Modena con comode corse notturne, e restano attivi i collegamenti fra Pompei e centri come Roma, Torino, Genova e Perugia. Completano il quadro i collegamenti operativi fra Roma e Castellammare di Stabia, Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sant’Agnello e Sorrento.

Sicurezza a bordo: tutte le misure messe in atto da FlixBus

Per tutelare la salute di chi viaggia e del personale di bordo, e garantire così a tutti una piacevole esperienza di viaggio, FlixBus ha attuato, sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, un esaustivo protocollo di sicurezza: tra le misure incluse, la sanificazione degli autobus al termine di ogni corsa, l’obbligo di mascherina per l’intera durata del viaggio e nelle fasi di imbarco e di sbarco e la misurazione della temperatura e il controllo touch-less di biglietti e documenti al momento del check-in, oltre che l’obbligo di certificazione verde Covid-19, come da normativa vigente.