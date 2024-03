Fitti 2021: dal 10 gennaio 2023 nuova apertura della Piattaforma per aggiornamenti IBAN

Verrà riaperta la piattaforma BANDO FITTI 2021, da martedì 10 gennaio 2023 alle ore 10:00 a martedì 7 febbraio alle ore 18:00.

Per i beneficiari per i quali il pagamento del contributo non è andato a buon fine, al fine di consentire la rettifica dell’IBAN e la ri-emissione del mandato di pagamento, verrà riaperta la piattaforma BANDO FITTI 2021, da martedì 10 gennaio 2023 alle ore 10:00 a martedì 7 febbraio alle ore 18:00

I soggetti abilitati, di cui all’elenco pubblicato in allegato, sono invitati a rettificare il codice IBAN sulla Piattaforma come segue:

1. Accedere con le proprie credenziali SPID al link: https://bandofitti2021.regione.campania.it/

2. Entrare nella sezione “Le Tue Domande”;

3. Cliccare sul tasto IBAN [+] e digitare le 27 cifre del codice IBAN;

4. indicare se il conto corrente è intestato esclusivamente al richiedente oppure è cointestato con altro soggetto, di cui va digitato il codice fiscale;

5. cliccare sul tasto INVIA;

6. verificare di aver digitato correttamente il nuovo IBAN, cliccando sul tasto Stampa la domanda in pdf e leggendo quanto riportato nell’ultima pagina.

In caso di errore, si potrà ripetere l’intero procedimento di rettifica IBAN. Onde evitare ulteriori ritardi nel pagamento del contributo, si invitano i beneficiari interessati a verificare preventivamente l’IBAN da inserire sulla piattaforma con il proprio Istituto di credito, sia esso bancario o postale.

Qualora il mancato accredito non dipenda da un IBAN errato (ad esempio nel caso di conti correnti cointestati con altro beneficiario), occorre inserire nuovamente l’IBAN già indicato in domanda e comunicare il cointestatario del conto corrente.

Dopo la data di chiusura (7 febbraio 2023) non sarà più possibile comunicare la rettifica del codice IBAN.

Non saranno accettate altre modalità di comunicazione dell’IBAN corretto, pertanto, anche chi dovesse aver già comunicato il nuovo IBAN tramite mail o PEC nei giorni scorsi, dovrà effettuare la procedura in Piattaforma.