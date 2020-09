Fin Campania: domani assemblea elettiva del Comitato Regionale

Fin Campania: domani all’Hotel Mediterraneo di Napoli l’Assemblea Elettiva Comitato Regionale Campano della Federazione Italiana Nuoto. Paolo Trapanese candidato unico alla presidenza.

Si terrà domani, 26 settembre, presso l’Hotel Mediterraneo di Napoli, l’Assemblea Elettiva del Comitato Regionale Campano della Federazione Italiana Nuoto convocata per le ore 9,30 in prima convocazione e alle 10,30 in seconda convocazione.

All’ordine del giorno la relazione del Presidente Paolo Trapanese, la votazione del Presidente, quella del Consiglio Direttivo e dei membri del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

Il Presidente Paolo Trapanese è candidato unico, mentre i candidati al Consiglio Regionale in quota dirigenti sono: Alfonso Abate, Vincenzo Allocco, Ottorino Altieri, Raffaele Avagnano, Guglielmo Cacace, Christian Andrè, Federico Calvino, Giuseppe Esposito, Giuseppe Fasano, Aniello Pedullo, Enrico Gallozzi, Antonio Ilario, Gianpaolo Longobardo, Luisa Matto, Mauro Occhiello, Gianpaolo Tartaro e Raffaele Viscardi. In rappresentanza degli atleti, Martina Grimaldi, Lorenzo Iaccarino e Fabiana Lamberti. Mentre per i tecnici i candidati sono: Ciro De Martinis, Davide Truppa e Francesco Vespe.

Alla Presidenza del Collegio dei Revisori il candidato è Mario Libertino, mentre candidati a componenti di tale Collegio sono Carlo Galloppi, Vincenzo Molisso e Valentina Prisco. Interverranno, il neoconsigliere della Fin nazionale, Luca Piscopo ed il presidente del Coni regionale, Sergio Roncelli.