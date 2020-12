Film stasera in tv giovedì 17 dicembre: “Harry Potter e il Principe Mezzosangue” su Canale 5

Tutti sulle tracce di uno spacciatore di droga di nome Driscoll. Il detective Danny Gallagher collabora con il partner Charlie per riuscire a catturarlo. Durante una missione qualcosa non va per il verso giusto e accade l’irreparabile: Charlie e un altro agente infiltrato per incastrare il malvivente, muoiono. Driscoll riesce a scappare e Danny finisce in prigione dentro la quale cresce l’ossessione per quella maledetta notte. Una volta uscito Danny cercherà di capire cosa è realmente accaduto.

La Teoria Del Tutto – 21:15 Premium Cinema 2 Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: The Theory of Everything

The Theory of Everything Uscita: 2014

2014 Nazionalità: UK

UK Durata: 123′

123′ Regista: James Marsh

James Marsh Cast: Eddie Redmayne, Felicity Jones, Tom Prior, Sophie Perry, Harry Lloyd, Alice Orr-Ewing TRAMA Siamo nel 1963, il giovane Stephen Hawking studia cosmologia a Cambridge e sembra destinato a fare grandi scoperte sull’Universo. Quando si innamora della studentessa di lettere Jane Wilde il mondo sembra essere nelle sue mani ma a 21 anni compiuti arriva una diagnosi che cambia tutto. La malattia del motoneurone costringerà il suo corpo e la sua mente ad un immobilismo menomante con poche speranze di sopravvivere per più di due anni. Contro tutto e tutti Stephen e Jane si sposano mettendo su famiglia e lottano con tutte le loro forze per fare in modo che lui termini il dottorato e porti a termine gli studi sulla teoria iniziale sulla creazione dell’Universo. Il loro amore li rafforzerà e li porterà lontano, a combattere contro la malattia ma soprattutto contro il tempo, l’unica cosa che Stephen possiede in misura molto ridotta. Il segreto dei suoi occhi – 21:10 Rai Movie Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Secret in Their Eyes

Secret in Their Eyes Uscita: 2015

2015 Nazionalità: Stati Uniti – Corea del Sud – Spagna – UK – USA

Stati Uniti – Corea del Sud – Spagna – UK – USA Durata: 129′

129′ Regista: Billy Ray

Billy Ray Cast: Nicole Kidman, Julia Roberts, Chiwetel Ejiofor, Dean Norris, Michael Kelly, Lyndon Smith, Joe Cole, Don Harvey TRAMA Ray è un ex agente dell’Fbi con un chiodo fisso: trovare l’uomo che tredici anni prima ha ucciso e lasciato dentro un cassonetto la figlia di una sua collega. All’epoca dei fatti, era stato individuato un colpevole, ma era stato subito rilasciato in quanto informatore dell’Fbi stessa. Ray non si è rassegnato e, dopo tutti questi anni, è ancora sulle tracce del killer. Pur di capire di chi si tratta, l’uomo coinvolge nelle ricerche Claire, viceprocuratore distrettuale di cui era innamorato… La battaglia dei tre regni – 21:15 Cielo Genere: Guerra

Guerra Titolo originale: Chi Bi

Chi Bi Uscita: 2008

2008 Nazionalità: Cina

Cina Durata: 148′

148′ Regista: John Woo

John Woo Cast: Chen Chang, Tony Leung Chiu Wai, Zhao Wei, Shido Nakamura, Chang Chen, Zhang Fengyi, Yong Hou, Jun Hu, Tong Jiang, Takeshi Kaneshiro TRAMA Nei primi anni del terzo secolo, le terre di Wu vengono invase dal signore della guerra Cao Cao con milioni di soldati. Il comandante di Wu, Sun Qaan, invoca l’alleanza del rivale Liu Bei per contrastare l’invasore Cao Cao. Ne risulterà la famosa battaglia di Chi bi o della “Scogliera Rossa”, destinata a cambiare le sorti dell’intera Cina. La principessa e il gigante – 21:10 Paramount Channel Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: Askeladden – I Dovregubbens hall

Askeladden – I Dovregubbens hall Uscita: 2017

2017 Durata: 104′

104′ Regista: Mikkel Brænne Sandemose

Mikkel Brænne Sandemose Cast: Vebjørn Enger, Eili Harboe, Mads Sjøgård Pettersen Un elfo per amico – 21:00 Sky Family Genere: Fantasy

Fantasy Uscita: 2019

2019 Regista: E. Bedarev

E. Bedarev Cast: Y. Guseva, S. Chirkov