Film in tv, lunedì 26 aprile: Fast & Furious 7

Film in tv, lunedì 26 aprile. Ecco la nostra scheda sul film in prima serata di Italia 1: Fast & Furious 7.

Per la serie Film in tv, oggi vi presentiamo la scheda di Fast & Furious 7, in onda in prima serata lunedì 26 aprile su Italia 1. Grande successo di botteghino per il settimo capitolo della saga apprezzata in tutto il mondo.

Questo film in particolare segna un punto di svolta, triste, della serie. E’, infatti, l’ultimo film a cui a preso parte l’attore Paul Walker, prima che un tragico incidente ce lo portasse via il 30 novembre 2013.

Il film, uscito nel 2015, è il primo sequel diretto del film del 2006 The Fast and the Furious: Tokyo Drift, inizialmente pensato come capitolo conclusivo di quella che doveva essere una trilogia.

Successivamente, il grande successo della saga ha portato il brand ad espandersi con una nuova serie di film arrivata al 9° capitolo: Fast & Furious 9 – The Fast Saga, in uscita quest’anno.

La particolarità di questa situazione è che tutti i film usciti tra Tokio Drift e Fast & Furious 7, raccontano storie antecedenti gli avvenimenti di Tokio Drift, portandolo ad essere, temporalmente, l’ultimo della saga.

TRAMA

Deckard Shaw, fratello di Owen ridotto in fin di vita da Dominic Toretto e dalla sua banda, è pronto a scatenare la sua sete di vendetta, avvalendosi delle tecniche di guerra apprese lavorando per i servizi segreti britannici. La situazione sembra disperata finchè la CIA non si offre di aiutare l’uomo ed i suoi, a condizione che questi recuperino Ramsey.

Cast Ecco il cast completo di Fast & Furious 7: Vin Diesel nei panni di Dominic Toretto (Dom)

Paul Walker nei panni di Brian O’Conner

Dwayne Johnson nei panni di Luke Hobbs

Michelle Rodriguez nei panni di Leticia Ortiz (Letty)

Tyrese Gibson nei panni di Roman Pearce

Chris “Ludacris” Bridges nei panni di Tej Parker

Nathalie Emmanuel nei panni di Ramsey

Kurt Russell nei panni di Frank Petty (Signor Nessuno)

Jason Statham nei panni di Deckard Shaw

Brian Mahoney nei panni del tecnico del drone

Luke Evans nei panni di Owen Shaw

Lucas Black nei panni di Sean Boswell

Jordana Brewster nei panni di Mia Toretto

Djimon Hounsou nei panni di Mose Jakande

Tony Jaa nei panni di Kiet

Ronda Rousey nei panni di Kara

Elsa Pataky nei panni di Elena Neves

John Brotherton nei panni di Sheppard

Eden Estrella nei panni di Samantha Hobbs (Sam)

Ali Fazal nei panni di Safar

