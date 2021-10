Fifa, EA pensa al clamoroso cambio di nome

Fifa. Dopo Pes, diventato e Football, anche l’altro colosso dei videogiochi di calcio starebbe pensando di cambiare nome.

Arrivano le ultime notizie su Fifa, il popolare gioco di calcio di EA. Pare, infatti, che l’azienda stia pensando a un clamoroso cambio di nome, sulla falsariga di quanto fatto dal competitor numero uno del gioco, Pes (diventato eFootball).

Le motivazioni, però, sarebbero molto diverse: la FIFA, la Federazione internazionale di calcio, ha un accordo di sponsorizzazione a parte per l’utilizzo del proprio nome, accordo molto salato.

La compagnia canadese ha quindi pensato, per risparmiare qualche soldo, di ridiscutere l’accordo con la Federazione o, addirittura, di abbandonare lo storico nome, ormai diventato un vero e proprio brand.

Questa l’annuncio di EA: “Guardando al futuro, stiamo anche esplorando l’idea di cambiare il nome del nostro gioco di calcio. Questo significa che rivedremo i nostri accordi per i diritti del nome con FIFA, che è separato da tutte le nostre altre partnership e licenze ufficiali in tutto il mondo“.

Questa la parte dell’annuncio relativo al prossimo futuro del gioco: “La nostra priorità è assicurarci di avere tutte le opportunità per offrire l’esperienza calcistica migliore al mondo. Per farlo, iniziamo ascoltando i nostri giocatori. Abbiamo capito che quello che importa maggiormente è far crescere la community globale, creando esperienze calcistiche innovative su nuove piattaforme, impegnandoci su ogni livello dello sport fin dalle sue radici, ed aumentando l’importanza del gioco al femminile. Il risultato è che abbiamo una visione chiara per il futuro del calcio.“

FIFA 22, l’ultima versione del gioco uscita, ha attualmente 9.1 milioni di giocatori attivi e 7.6 milioni di Ultimate Team create, in soli 7 giorni dal lancio del gioco, il 1 Ottobre.

