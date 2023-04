Fides il programma di informazione giovane e social di Rosa Criscuolo

Il format Fides punta sui Giovani ed informazione, questa la tematica ispiratrice del programma, per coinvolgere le nuove generazioni sui temi dell’ambiente, l’energia circolare, le energie rinnovabili, l’inclusività ed il capitale umano.

Fides, il programma ideato e condotto dall’avv. Rosa Criscuolo, in onda tutti i lunedì alle 22.30 sul canale NAPOFLIX (canale 86 del digitale terrestre della regione Campania), oramai sta diventando una garanzia di buona informazione, specie per le nuove generazioni. Giovani ed informazione, questa la tematica ispiratrice del programma, nella convinzione che va superato il luogo comune che le nuove generazioni siano poco interessate a trattare temi importanti come la salvaguardia dell’ambiente, l’energia circolare, le energie rinnovabili, l’inclusività ed il capitale umano, giusto per citarne qualcuno.

Le nuove generazioni – sostiene l’avv. Criscuolo – sentono più che mai non solo la necessità di essere informati, ma soprattutto la voglia e l’interesse nell’essere coinvolti in temi di attualità, al fine di poter sviluppare un pensiero critico e con l’obiettivo di poter dare un contributo pro-attivo per cambiare alcune situazioni che ritengono “disagiate”.

Da qui, l’idea di superare il pregiudizio che l’informazione su internet o sui social più diffusi sia disinformazione o distorsione della realtà. Seguendo questa rotta, l’avv. Criscuolo ha voluto nel proprio programma la presenza fissa di una social media specialist che delizia lo spettatore con tante “pillole” di tik tok, instagram ecc. sugli argomenti oggetto del dibattito in studio.

Sul rapporto tra i giovani ed i mezzi di informazione, si è espresso anche l’ing. Luca Brancaccio, ospite ricorrente della trasmissione. “Le nuove generazioni sono fondamentali per cambiare il mondo in cui viviamo, ma si rende indispensabile fornire loro gli opportuni strumenti e le relative modalità. Informazione smart e di qualità, maggiore coinvolgimento sulle fonti, linguaggi nuovi ed adeguati rappresentano quei mezzi necessari per interpretare appieno i temi di attualità. Una informazione social supera il divario tra chi la diffonde e i propri interlocutori, ponendoli al medesimo livello”.