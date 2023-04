Festa della Liberazione, il Sugc in piazza Borsa sulle pietre di inciampo

In occasione del 78° anniversario della Liberazione il Sindacato Unitario dei Giornalisti della Campania (SUGC) ha organizzato una cerimonia commemorativa in piazza Giovanni Bovio (piazza della Borsa) in prossimità del luogo dove, nel gennaio 2020, furono installate nove pietre d’inciampo (Stolpersteine) a perenne ricordo di altrettante vittime della barbarie nazi-fascista. L’appuntamento è alle ore 11,30 di martedì 25 aprile. L’evento, dal titolo “Dalla stagione delle infamie a quella del riscatto”, è patrocinato dall’associazione Articolo 21, liberi di…, dall’Associazione Memoriæ – Museo della Shoah di Napoli, della Comunità Ebraica di Napoli, dalla Federazione delle Associazioni Italia-Israele e della Fondazione Valenzi.

Introdotti dal segretario del SUGC, Fabrizio Cappella, e dal segretario aggiunto della FNSI, Claudio Silvestri, interverranno:

Lydia Schapirer, presidente della Comunità Ebraica di Napoli

Giuseppe Crimaldi, consigliere nazionale della Federazione delle Associazioni Italia-Israele

Lucia Valenzi, presidente della Fondazione Valenzi

Désirée Klain, rappresentante per la Campania dell’Associazione Articolo 21, liberi di…

A seguire, le riflessioni di:

Nico Pirozzi, presidente dell’Associazione Memoriæ – Museo della Shoah di Napoli su: “L’Italia e l’Europa delle infamie e del riscatto”

Daniele Coppin, consigliere, responsabile della comunicazione della Comunità Ebraica di Napoli su: “Il contributo della Brigata ebraica nella liberazione dell’Italia e dell’Europa”