Festa della Donna 2021: ecco dieci citazioni per fare gli auguri

Festa della Donna 2021: dalla letteratura alla musica ecco alcune frasi celebri per fare gli auguri alle donne nella giornata dell’8 Marzo (da sempre famosa per le mimose).

Oggi, lunedì 8 Marzo, è la Giornata Internazionale della Donna, da sempre conosciuta anche come la Festa della Donna. Una giornata che come simbolo tradizionale ha la mimosa, da donare alla propria compagna, alla propria madre, alle proprie amiche e colleghe di lavoro. Fu Teresa Mattei (parlamentare comunista nonché ex partigiana ed esponente dell’Assemblea Costituente) ad introdurre in Italia l’usanza di regalare mimose alle donne nella giornata dell’8 Marzo.

Lei stessa sottolineava come la mimosa “mi ricordava la lotta sulle montagne e poteva essere raccolto a mazzi e gratuitamente”, sottolineando come fosse il fiore che i partigiani erano soliti regalare alle staffette.

Festa della Donna 2021: ecco alcune meravigliose citazioni (dalla letteratura alla musica)

Tuttavia, in questa maledetta epoca di Covid 19 e di smart working, potrebbe essere difficile regalare personalmente una mimosa. Ed ecco che “vengono in soccorso” ancora una volta i social network, con le immancabili citazioni per gli auguri, dalla letteratura alla musica.

“Tanto gentile e tanto onesta pare/la donna mia, quand’ella altrui saluta/ ch’ogne lingua devèn, tremando, muta/ e li occhi no l’ardiscon di guardare” ( Dante Alighieri );

); “L’immaginazione di una donna corre sempre: dall’ammirazione passa all’amore, dall’amore al matrimonio, tutto in un istante” ( Jane Austen );

); “Se Dio non avesse fatto la donna, non avrebbe fatto il fiore” ( Oscar Wilde );

); “La libertà, dacché mondo è mondo, non è servita che a creare delle donne libere” ( Libero Bovio );

); “Una donna non si schiaffeggia nemmeno con un fiore” ( Vittorio De Sica );

); “La poesia ci aiuta a compiere un’esperienza irripetibile di libertà, è finzione e ritmo, ma ci aiuta a intraprendere un grande viaggio alla ricerca di uno sguardo. Quello sguardo che solo le donne posseggono e che ci introduce nel punto più segreto del mondo”. ( Roberto Benigni );

); “Donne/amiche di sempre/donne alla moda/donne contro corrente” ( Zucchero );

); “Siamo così/dolcemente complicate/sempre più emozionate, delicate/ma potrai trovarci ancora qui/ nelle sere tempestose” ( Fiorella Mannoia );

); “Meraviglioso/Il bene di una donna/che ama solo te” ( Domenico Modugno );

); “E si’ chiù femmena/Chi mani ‘int ‘e capill’/Me piace quann’ strill’/Parlami ancora” (Pino Daniele).