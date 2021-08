Ferragosto a Napoli tra Arte e Cultura con tanti musei aperti

Per il week-end di Ferragosto a Napoli segnaliamo le aperture dei principali musei e parchi di Napoli, con i relativi orari.

Il weekend di Ferragosto a Napoli da trascorrere tra arte e cultura. Infatti sabato 14 e domenica 15 agosto molti musei e siti culturali di Napoli restano aperti al pubblico.

Da venerdì 6 agosto 2021, in seguito all’entrata in vigore del Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, per accedere a musei, istituti e luoghi di cultura è obbligatorio esibire la Certificazione verde Covid-19 (Green pass).

MUSEI A NAPOLI APERTI IL 14 E IL 15 AGOSTO

CERTOSA E MUSEO DI SAN MARTINO

Sabato 14 agosto dalle ore 8.30 alle ore 19.30, ultimo ingresso alle ore 18.30;

Domenica 15 agosto dalle ore 8.30 alle ore 17.00, ultimo ingresso alle ore 16.00.

CASTEL SANT’ELMO – MUSEO NOVECENTO A NAPOLI

sabato 14 & domenica 15 agosto – Castello dalle ore 8.30 alle ore 19.30, ultimo ingresso alle ore 18.30 – Museo chiuso.

PALAZZO REALE DI NAPOLI

Sabato 14 & domenica 15 agosto: Ore 09 – 20. Cappella Reale e retrostanze: 12.30-16.30. Cortili e giardino romantico 9 -19, ultimo ingresso ore 18.00.

GALLERIE D’ITALIA – PALAZZO ZEVALLOS DI STIGLIANO

Sabato 14 & domenica 15 agosto: ore 10 – 20. La biglietteria chiude 30 minuti prima.

CAPPELLA SANSEVERO

Sabato 14 & domenica 15 agosto: 9 – 19. Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura.

MUSEO DEL TESORO DI SAN GENNARO

Sabato 14 & domenica 15 agosto: 09 – 13 / 16.30 –18. Ultimo ingresso mezz’ora prima l’orario di chiusura.

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE

Sabato 14 & domenica 15 agosto: ore 9 -19.30, le operazioni di chiusura iniziano alle 19.00.

MUSEO DUCA DI MARTINA E VILLA FLORIDIANA

Museo: 9.30-17.00, ultimo ingresso ore 16.00 (visite accompagnate alle ore 10.30, 12.00 e 15.00)

Parco della Villa Floridiana (ingresso gratuito): 8.30-19.30, ultimo ingresso ore 18.30.

MUSEO DIEGO ARAGONA PIGNATELLI CORTÉS

Sabato 14 & domenica 15 agosto dalle ore 9.30 alle ore 17.00, ultimo ingresso ore 16.00.

MUSEO MADRE

Sabato 14: ore 10 – 19.30. Domenica 15: 10 – 20. La biglietteria chiude un’ora prima.

MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

Museo: Primo Pianoore 8.30 – 19.30 (ultimo ingresso 18.30). Secondo Piano ore 10.00 – 17.30 (ultimo accesso ore 17.00). sezione Ottocento Privato ore 10.00 – 16.00 (ultimo accesso alle ore 15.30)

Real Bosco: Porta Piccola, ore 7,00 alle 21,00 – Porta Grande: ore 7,00 alle 20,00 – Porta Miano, Porta Caccetta, Porta di Mezzo ore 7,00 e alle 19,30.