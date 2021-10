Fast & Furious per sempre, la figlia di Paul Walker si sposa: Vin Diesel la accompagna all’altare

Fast & Furious per sempre: un emozionato Vin Diesel (legatissimo al compianto attore morto nel 2013 a 40 anni) ha accompagnato all’altare la 22enne Meadow Walker.

Che tutto il cast della celeberrima saga Fast and Furious sia eternamente legato a Paul Walker, l’attore che diede il volto al personaggio di Brian O’Conner nei primi sette film della serie (morto a 40 anni in un incidente stradale), è cosa nota da anni.

E il suo grande amico Vin Diesel, altra superstar della saga, lo ha dimostrato nel giorno più bello della figlia di Paul, la 22enne Meadow Walker. La fotomodella (che alla morte del padre aveva solo 14 anni e farà parte del cast del decimo film della serie) si è sposata con Louis Thornton-Allan.

La cerimonia è stata celebrata in un’isola della Repubblica Dominicana e ad accompagnare la ragazza all’altare è stato proprio un emozionato Vin Diesel (Dominic “Dom” Toretto nei nove film della saga).

Le foto di questo momento speciale sono state scattate in esclusiva per la rivista Vogue, per poi divenire virali sui social in tutto il mondo, suggellando ancora di più l’eterna amicizia tra Vin Diesel e Paul Walker. che dall’alto si sarà sicuramente commosso.