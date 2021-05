Fast & Furious 9: nuova immagine di Michelle Rodriguez [FOTO]

Fast & Furious 9, nuova immagine di Michelle Rodriguez in un salto in sella alla sua moto diffusa da Fandango per il Summer Movie Preview.

Nuova immagine per Fast & Furious 9, diffusa in queste ore da Fandango per il consueto Summer Movie Preview. Nell’immagine vediamo il personaggio interpretato da Michelle Rodriguez, Letty, in sella alla sua moto impegnata nel salto già visto nel trailer ufficiale.

Nell’immagine c’è la data di uscita del film, il 25 giugno 2021, ma vi ricordiamo che la pellicola arriverà nelle sale italiane il prossimo 18 agosto.

Oltre alla Rodriguez, il nono capitolo includerà nel cast anche i membri storici Ludacris, Tyrese Gibson, Jordan Brewster, e Nathalie Emmanuel, a cui si uniranno Charlize Theron, Helen Mirren, Finn Cole, Anna Sawai e Vinnie Bennet. Inoltre Sung Kang farà il suo atteso ritorno nel ruolo di Han.

Il Dom Toretto di Vin Diesel sta conducendo una vita tranquilla fuori dal giro, con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, ma sanno che il pericolo è sempre in agguato al di là del loro pacifico orizzonte. Questa volta, una nuova minaccia costringerà Dom a confrontarsi con i peccati del suo passato, se vuole salvare coloro che più ama. La sua squadra si riunisce nuovamente per fermare un complotto a risonanza mondiale guidato dal più abile assassino e pilota ad alte prestazioni che abbiano mai incontrato: il fratello rinnegato di Dom, Jakob interpretato da John Cena.