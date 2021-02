Facciamo luce sul Teatro: iniziativa simbolica per i lavoratori dello spettacolo

Facciamo luce sul Teatro: il Teatro Nuovo di Napoli e i principali teatri afferenti al Teatro Pubblico Campano hanno aperto le sale a sostegno dei lavoratori dello spettacolo dal vivo.

Su invito di U.N.I.T.A. (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo), dei sindacati uniti CGIL, CISL e UIL e del Coordinamento Arte e Spettacolo Campania, ieri sera, lunedì 22 febbraio 2021 (dalle 19.30 alle 21.30), dopo quasi un anno dall’ultimo spettacolo, il Teatro Nuovo Napoli e alcuni dei principali teatri afferenti al Teatro Pubblico Campano hanno riaperto le sale accendendo le proprie luci, a sostegno dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e della riapertura delle sale.

Un’apertura simbolica per tenere alta l’attenzione su uno dei settori maggiormente colpiti dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività, come misura di contrasto all’emergenza Covid 19.

Luci accese, dunque, per dare un segnale forte, affinché si torni immediatamente a parlare di Teatro e di spettacolo dal vivo, che si torni a nominare, si programmi e si renda pubblico, prima possibile, un piano per una riapertura in sicurezza di questi luoghi.