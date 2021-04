Fabian Ruiz e Osimhen lanciano il Calcio Napoli. 0-2 a Genova contro la Sampdoria

Dopo un ottimo primo tempo chiuso in vantaggio col gol di Fabian Ruiz, il Calcio Napoli resiste nella ripresa prima di chiudere col raddoppio di Osimhen

Dopo lo stop nel recupero contro la Juventus, il Calcio Napoli continua a giocarsi le sue chance Champions contro la Sampdoria a Genova.

Partita dalle mille insidie contro la squadra di Ranieri che ha sempre dimostrato di essere un avversario temibile e difficile per tutti e che, in più, ha avuto una settimana “tipo” per allenarsi.

Proprio in quest’ottica, Gattuso applica cinque cambi rispetto alla partita di Torino: in campo del primo minuto Osimhen, Politano, Ospina, Manolas e Mario Rui.

Formazioni:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Augello, Yoshida, Colley, Bereszynski; Candreva, Thorsby, Damsgaard, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso.

Cronaca essenziale:

Contropiede del Calcio Napoli al 4’ . Da Politano a Zielinsky che non riesce a colpire bene il pallone. Palla gol per gli azzurri.

Occasione per Insigne al 24’. Para Audero in angolo.

Fantastico vantaggio del Calcio Napoli al 35’ con Fabian Ruiz. 0-1.

Azione bellissima di prima da Osimhen a Zielinski e poi a Fabian che controlla e conclude in rete.

Raddoppio divorato da Politano al 42’ su cross di di Lorenzo.

Finisce il primo tempo sull’1-0 per il Calcio Napoli che ha giocato su buoni ritmi ed, in alcuni momenti, con fraseggi di prima intenzione che hanno portato molti problemi alla difesa blucerchiata. Oltre al gol anche due occasioni clamorose per Zileinski ad inizio partita ma soprattutto pe rPolitano che si divora il raddoppio.

Dati che sottolineano il dominio azzurro: 65% di posseso palla, dieci tiri a tre di cui 3 in porta contro nessuno della Sampdoria.

Ancora occasione per Zielinski al 50’ servito da Fabian Ruiz. Audero para.

Altra occasione sprecata per il Calcio Napoli con Insigne che non riesce a ribadire in rete al 54’ con Audero super protagonista prima su Fabian Ruiz e poi, appunto, su Insigne.

Parata di Ospina su Gabbiadini al 63’.

Fuori Quagliarella per Keita Balde al 66’. Dentro anche Mertens e Lozano Per Politano e Zielinski al 73’

Il VAR annulla il gol alla Sampdoria per un fallo su azione d’angolo al 75’.

Lozano viene ammonito al 77’. Era diffidato e salterà l’Inter.

Altra occasione per Mertens che servito da Insigne all’82’ manda fuori da buona posizione.

Raddoppio di Osimhen all’86’ 0-2

Bellissima palla di Mertens per il nigeriano che controlla ed in velocità supera il difensore e con un tocco sul primo palo non dà scampo all’ottimo Audero.

Dentro anche Elmas e Bakjoko per Insigne e Fabian Ruiz al 89’.

Finisce la partita sullo 0-2 per il Calcio Napoli.

Dopo un ottimo primo tempo, la Sampdoria tenta una reazione nella ripresa lasciando le ripartenze agli azzurri. In una di queste Osimhen chiude la partita.

Calcio Napoli in salute che porta a casa la terza vittoria in trasferta del girone di ritorno senza subire reti.

In una giornata in cui vincono Milan, Juventus e Lazio, la vittoria era fondamentale.

Peccato per l’ammonizione di Lozano che toglierà nella prossima partita contro l’Inter un’arma molto importante.

Vittoria supportata anche dai dati statistici: 57% di possesso palla per gli azzurri con 20 tiri a dieci effettuati di cui 9 in porta contro i 5 (tutti nella ripresa) della Sampdoria.

Sontuosa partita di Fabian Ruiz a centrocampo. Oltre al gol, lo spagnolo ha lottato e soprattutto è stato sempre al centro dell’azione partenopea. Bene anche Di Lorenzo ed Osimhen. Voti alti anche per i due centrali di difesa.