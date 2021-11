Expo Dubai, il padiglione Argentina celebra Maradona con un torneo di calcio

Expo Dubai: Nell’anniversario della scomparsa di Maradona (25 novembre), il Padiglione Argentina ospiterà uno speciale torneo in suo onore.

Il numero di visite a Expo 2020 Dubai è salito a 4.156.985, trainato dalla forte diffusione del Weekday Pass di novembre e da una serie di eventi sportivi, musicali e culturali.

Nell’anniversario della scomparsa di Maradona (25 novembre), il Padiglione Argentina ospiterà uno speciale torneo in suo onore, un’opportunità per i giovani calciatori di celebrarlo nel miglior modo possibile, giocando a calcio!

Altri eventi di successo

Ad aumentare le cifre fino al 21 novembre sono state l’Expo Run del 19 novembre, che ha visto il tutto esaurito, che ha visto 10.000 corridori di tutte le età e abilità schierati dietro a sei campioni del mondo keniani per le corse di 3 km, 5 e 10 km intorno al sito dell’Expo, e due esibizioni di la sempre popolare Firdaus Orchestra tutta al femminile.

Il cantante, cantautore, compositore e attore pakistano Atif Aslam ha entusiasmato il pubblico con le sue canzoni di successo il 17 novembre, mentre la Tolerance & Inclusiivity Week di Expo ha ospitato più di due dozzine di eventi, tra cui il Te Aratini Festival of Indigenous and Tribal Ideas, che è stato ospitato da Aotearoa New Zealand e presentava artisti provenienti da Emirati Arabi Uniti, Australia, Canada, Malesia, Panama, Paraguay e Stati Uniti.

Con oltre 120.000 visitatori che usufruiscono dell’offerta AED 45 November Weekday Pass, si prevede che il numero di visite continuerà a crescere fortemente, con l’ultima settimana del mese che promette un’altra gamma varia ed entusiasmante di talenti ed eventi.

Il programma Expo Young Stars ha messo in scena cinque spettacoli all’Al Wasl Stage, mettendo in mostra i migliori talenti di artisti provenienti da scuole come Jazz Rockers Institute of Dance, The Philippine School, Just Dance Fine Art Training Center e The Indian High School. Inoltre, 50 fortunati studenti, di 20 nazionalità, hanno aperto i cancelli dell’Expo in occasione della Giornata mondiale dell’infanzia il 20 novembre.

Expo 2020 ha anche unito le forze con l’UNICEF e il Ministero dello sviluppo comunitario degli Emirati Arabi Uniti per celebrare la Giornata mondiale dell’infanzia con una serie di festeggiamenti guidati dai giovani che sono culminati in uno spettacolare concerto ad Al Wasl Plaza, che includeva la cantante libanese Yara, ambasciatore regionale dell’UNICEF per il Medio East and North Africa, che ha debuttato We Want to Live , una nuova canzone sui bambini.

In cima alla lista dei prossimi piaceri del pubblico ci sono due delle più grandi star della musica del GCC: il cantante veterano kuwaitiano Abdulla Al Ruwaished e il cantante, compositore e poeta egiziano Mohamed Hamaki. Al Ruwaished eseguirà ballate popolari della sua carriera di 40 anni sul Jubilee Stage il 24 novembre, con il favorito del festival Hamaki che presenterà i suoi ritmi pulsanti e i suoi testi raffinati due giorni dopo, il 26 novembre.

L’irlandese Riverdance, vincitore del Grammy Award, continua la sua corsa in punta di piedi per tutto questo mese con esibizioni il 22, 23, 25 e 26 novembre, culminate con un’esibizione del Grand Finale sul Jubilee Stage alle 1930 GST il 27 novembre.

Le lezioni di yoga gratuite per sole donne di lunedì, ambientate sullo sfondo di Surreal, il gioco d’acqua di Expo 2020, si sono rivelate così popolari che devono essere estese, mentre il Campionato mondiale di scacchi FIDE, che inizierà il 24 novembre, dovrebbe attirare un forte interesse sia dai giocatori che dal pubblico, spinti dal successo della serie Netflix The Queen’s Gambit . Il campionato – il momento clou del calendario mondiale di scacchi – vedrà Magnus Carlsen, il campione del mondo in carica dalla Norvegia, difendere il suo titolo contro il vincitore del Torneo dei Candidati, il russo Ian Nepomniachtchi, al Dubai Exhibition Centre.

La visita virtuale di Expo 2020 è salita a un incredibile 22 milioni nello stesso periodo, principalmente guidata dalla diffusione di Live@Expo, che consente ai visitatori di fare un tour virtuale dal vivo su misura attraverso il sito.

Expo 2020 Dubai durerà fino al 31 marzo 2022, invitando il mondo a partecipare a una celebrazione di unità, opportunità, creatività e sostenibilità che aiuterà a plasmare un futuro migliore e più luminoso per tutti.