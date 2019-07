Universiade: Venduti già seimila biglietti per la cerimonia di chiusura al San Paolo

Universiade: In poche ore sono stati venduti circa seimila biglietti per la cerimonia di chiusura al San Paolo. Restano disponibili posti in Distinti e Curva A.

Oltre seimila i biglietti andati a ruba a poche ore dall’apertura delle vendite. In via di esaurimento la Tribuna Posillipo del San Paolo per la Cerimonia di chiusura della 30^ Summer Universiade che si terrà il 14 luglio a partire dalle 21.00.

Lo show, ideato e prodotto da Balich Worldwide Shows, per la regia di Stefania Opipari, vedrà le immagini più emozionanti e rappresentative delle giornate vissute, raccontate dai The Jackal, con l’esibizione di artisti come Clementino e Mahmood.

I biglietti sono acquistabili online sul sito ufficiale della manifestazione www.universiade2019napoli.it e nei circuiti di vendita abituali: 4 euro per i Distinti, Tribuna laterale A, Tribuna Posillipo; 2 euro il prezzo della Curva A.

I bambini al di sotto dei 5 anni entrano gratis, accompagnati dal genitore provvisto di biglietto. I posti riservati ai disabili, gestiti da UNITALSI, sono disponibili fino ad esaurimento, in base alla capienza dell’impianto. È possibile richiedere informazioni scrivendo una e-mail all’indirizzo campana@unitalsi.it o chiamando l’Unitalsi, sezione Campana, allo 081444483.

Inoltre, per vivere le emozioni della manifestazione e partecipare alle gare in corso, i ticket sono disponibili sulla piattaforma on-line https://universiade2019napoli.vivaticket.it/ita, nei punti vendita selezionati o direttamente al botteghino dell’impianto prescelto.