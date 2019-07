Universiade: Come accedere al San Paolo per la cerimonia. Indicazioni su viabilità e trasporti

Allo Stadio San Paolo si potrà accedere, a partire dalle ore 18, solo con un regolare biglietto o accredito. Zone chiuse alla viabilità. Orari e linee di trasporti per Fuorigrotta.

In vista della Cerimonia di Apertura della 30^ Summer Universiade, in programma domani, mercoledì 3 luglio alle ore 21, allo Stadio San Paolo di Napoli, si informa che per raggiungere i seguenti Settori: Tribuna Posillipo, Tribuna Centrale Inferiore Scoperta, Tribuna Centrale Inferiore Coperta, Tribuna Laterale “A” Ospiti, Tribuna Laterale “A” Inferiore, è necessario accedere da Piazzale Tecchio e non dagli ingressi di Via Claudio lato piazza Gabriele D’Annunzio.

Allo Stadio di Fuorigrotta si potrà accedere, a partire dalle ore 18, solo con un regolare biglietto o accredito. Non è prevista la vendita dei tickets ai botteghini.

Il Comitato Organizzatore Napoli 2019 invita a raggiungere l’impianto utilizzando i mezzi pubblici per ridurre l’afflusso di mezzi nelle aree adiacenti lo stadio.

A tal proposito la Linea 2 del servizio metropolitano di Trenitalia, per la giornata di domani, mercoledì 3 luglio, prolungherà l’orario di servizio fino alle ore 1.30, mentre il servizio Anm della Linea 1 della metropolitana sarà attivo fino alle ore 2. Rafforzati anche i collegamenti bus da e per Fuorigrotta.

Per motivi organizzativi e di sicurezza alcune zone saranno precluse all’accesso.

Dalle ore 7 di domani, mercoledì 3 luglio, e fino al termine della Cerimonia Inaugurale, è prevista la chiusura di via Tansillo, nel tratto che va da via Giambattista Marino a via Galeota. Dalle ore 17 invece sarà in vigore il consueto dispositivo attuato durante le partite di calcio. Dalla mezzanotte del 2 luglio e fino al termine della manifestazione verrà chiusa Viale Marconi.

Per quanto riguarda i divieti di sosta nell’area dello Stadio San Paolo verrà attuato il seguente dispositivo: dalla mezzanotte del 2 luglio il divieto interesserà Viale Kennedy, da Piazzale Tecchio fino all’altezza del civico 143/147. È in vigore già da oggi il divieto di sosta nel piazzale antistante tutti i parcheggi dello stadio.