‘O Rom: venerdì 8 marzo prima tappa del tour dell’album “Napulitan Gipsy Power”. Daniele Sepe, Aldo Fedele e Daniele Sanzone ospiti sul palco.

Primo appuntamento del tour di Napulitan Gipsy Power, il nuovissimo album degli ‘O Rom: un concerto da non perdere venerdì 8 marzo a L’Asilo (ore 21.30, Ex Asilo Filangieri, Vico Giuseppe Maffei 4, Napoli) con la partecipazione straordinaria di Daniele Sepe, Aldo Fedele e Daniele Sanzone. Ingresso libero con sottoscrizione.

Il 22 febbraio Drom Music Lab e Pizzicato Music hanno pubblicato Napulitan Gipsy Power, a sette anni di distanza dal debutto Vacanze Romanes. In questi sette anni gli o’ Rom hanno affrontato cambi di organico, concerti e festival per l’Italia (dal Forum delle Culture allo Sherwood), collaborazioni e progetti (Capitan Capitone e i Fratelli della Costa, Terroni Uniti, Agusevi Djambo Orkestra e Jovica Jovic, il docufilm Scampia Felix), esperienze che hanno rafforzato lo spirito di contaminazione che caratterizza il gruppo, unico nell’unione tra musica napoletana ed est europea, tra tarantella, gipsy e manouche. Il titolo Napulitan Gipsy Power rilancia la connessione di diverse culture, con una novità: “Mentre in Vacanze Romanes abbiamo fatto un lavoro incentrato sulla tradizione gipsy e balcanica con suoni prettamente acustici, suonando insieme a musicisti di etnia rom e dell’area balcanica, in Napulitan Gipsy Power c’è un salto verso la world music intesa come contaminazione, con un ensemble strumentale più ampio e l’apporto di suoni elettronici. Abbiamo cercato un suono che rispecchiasse la nostra attuale identità e che fosse frutto del nostro lungo percorso come nella migliore tradizione zingara”.

Napulitan Gipsy Power interpreta la world music come area di libero scambio tra culture ed esperienze ed è anche l’occasione per un dialogo con musicisti di estrazioni e storie diverse. Compaiono infatti Daniele Sepe, Aldo Fedele (Lucio Dalla, Edoardo Bennato, Stadio etc.), Speaker Cenzou, Daniele Sanzone (‘A67), Charles Ferris (Fanfara Station) e Pino Ciccarelli (Concerto Musicale Speranza, Osanna etc.), “che hanno caratterizzato i brani con le loro personalità. Daniele Sepe ha sapientemente arricchito diversi brani con linee tematiche, assoli e colori; Aldo Fedele ha assicurato un impianto armonico di notevole fattura sia in chiave acustica che elettronica; Speaker Cenzou ha portato il suo hip-hop beat conferendo a Napulèngre un profilo più metropolitano; Daniele Sanzone dona vigore ed energia a Scampia Felix, che ricorda i contenuti di impatto utilizzati nel precedente album”.

I dieci brani di Napulitan Gipsy Power realizzati al Drom Music Lab di Scampia fotografano un gruppo aperto, viscerale nell’esecuzione, determinato nel sentirsi come un avamposto di lotta contro gli stereotipi e il razzismo: “Gli ‘o Rom sono orgogliosamente in prima fila a favore dell’inclusione sociale, è impensabile che le persone possano essere escluse dalla società per motivi quali “razza”, provenienza, colore della pelle, religione o orientamento sessuale. Per noi le persone dovrebbero essere come la musica che ha il potere e la capacità di oltrepassare ogni confine e arrivare ovunque”.

Napulitan Gipsy Power ha visto la luce anche grazie al sostegno di Funky Tomato, la prima filiera di produzione partecipata ad alto impatto culturale, non un semplice produttore di pomodoro ma un punto fondamentale per immaginare e sperimentare un nuovo modello di produzione. Hashtag: #alimentarelacultura.

Prossime date confermate: Giovedì 28 marzo Pink Panther (Mugnano di Napoli), venerdì 29 marzo Sanacore Roots Pub (Caserta), giovedì 11 aprile Serraglio (Milano).