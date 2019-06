Tiziano Ferro (15 milioni di dischi venduti nel mondo) è pronto per Tzn 2020, con una tappa anche al San Paolo di Napoli.

Tiziano Ferro ha annunciato tutte le date del tour negli stadi dell’estate 2020, denominato Tzn 2020. Per la prima volta, il 39enne di Latina (15 dischi venduti nel mondo) sarà anche al San Paolo di Napoli, che ospiterà il suo concerto nella serata di mercoledì 24 giugno 2020.

Il tour parte il 30 maggio 2020 da Lignano Sabbiadoro, per terminare il 15 luglio 2020 allo Stadio Olimpico di Roma. I biglietti per i concerti (ad eccezione di quello di Bari) saranno disponibili in anteprima esclusiva per i titolari di carte Intesa Sanpaolo a partire dalle ore 10 di venerdì 14 giugno 2019 (per 72 ore) sul sitowww.ticketone.it/intesasanpaolo, dove saranno reperibili le info per accedere all’anteprima. La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 11 di lunedì 17 su www.livenation.it, www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. La location dello show di Bari sarà annunciata prossimamente assieme all’apertura delle vendite per la data.

Nell’attesa di questi concerti, è intanto uscito Buona (Cattiva) Sorte, singolo che anticipa l’album Accetto Miracoli in uscita il 22 novembre 2019. “Buona (Cattiva) Sorte rappresenta per me la rinascita – ha commentato Tiziano Ferro su Instagram- È una canzone che parla al futuro, senza chiudere le porte a ciò che è stato. È solo un assaggio di quello che sarà un disco che marca l’inizio di una nuova epoca per me. Un album fresco, onesto, energico, figlio dell’esigenza di consegnarmi ad esperienze nuove”.

In Buona (Cattiva) Sorte la voce e la melodia di Tiziano si fondono con gli interventi vocali e l’inconfondibile stile di Timbaland. La canzone rappresenta la perfetta unione tra la scrittura di Ferro e il beat del producer americano, è una hit soulful che non ha confini geografici né di genere.

Tiziano Ferro: tutte le date di Tzn 2020