Spettacolo e solidarietà per l’ottava edizione de L’Arcobaleno Napoletano

Il teatro Sannazaro ha ospitato la serata di gala per la consegna dei premi della VIII edizione de “l’Arcobaleno Napoletano”. L’evento è stato presentato da Gigi & Ross con le incursioni di Enzo Calabrese.

Splendente più che mai e nel solco del suo glorioso passato, è stato – come ormai consuetudine – il teatro Sannazaro ad ospitare la serata di gala per la consegna dei premi della VIII edizione de “l’Arcobaleno Napoletano”. Una kermesse che anno dopo anno continua a crescere nel nome della cultura e dell’altruismo, nata da un’idea della cantante e attrice, Anna Capasso e da lei stessa portata avanti insieme al direttore artistico Diego Paura.

E proprio con queste premesse, come ha anche detto lo stesso patron della manifestazione, Paura, “l’evento con i suoi riconoscimenti ha puntato tutto sulla voglia di valorizzare gli esempi positivi della città di Napoli e dell’intera regione Campania”.

Fondendo in un’unica miscela la solidarietà e il sostegno per la ricerca, la manifestazione dedicata ad Ileana Bagnaro, scomparsa a soli 54 anni per un male incurabile si è subito tramutata in un emozionante momento vissuto all’insegna dei valori umani. Sostenuto dalla Fondazione “Melanoma” Onlus e patrocinato dal Comune di Napoli, l’evento che è stato presentato con brio da Gigi & Ross con le incursioni di Enzo Calabrese, ha offerto anche lo spunto per tanti sprazzi di piacevole e trascinante spettacolo.

Una serata di sicuro interesse quella che ha preso corpo nella “bomboniera” di Via Chiaia, che a proposito dei prestigiosi premi “l’Arcobaleno Napoletano”, ha visto alternarsi sul palco diversi personaggi particolarmente in vista per la loro attività nell’ambito dello spettacolo, della cultura, del giornalismo, delle scienze, della tradizione, dell’imprenditoria e dello sport.

Personaggi di grande spessore umano e professionale intestatari di un premio in grado di trasformarsi in un ennesimo fiore all’occhiello per una Napoli dalle grandi qualità.

E proprio sull’onda di una città, “che – come ha ribadito il direttore artistico Paura- riscopre il proprio orgoglio tramandando ai giovani il valore delle antiche origini e tradizioni”.

Il riconoscimento per questa ottava edizione sono stati consegnati:

al cantautore, Peppino Di Capri cui è andato il premio per la musica; all’attore Gianfelice Imparato per la sezione teatro; all’attore Francesco Di Leva per il cinema; all’attrice Nunzia Schiano per la televisione; Alessandro Bolide per il cabaret; Franco Porzio per lo sport; la produttrice cinematografica Sondra Sottile, per la sezione Omaggio a Napoli; Albachiara Caccavale del Teatro Augusteo per la categoria Arte & Imprenditoria e il pizzaiolo Valentino Libro, per la categoria maestri delle tradizione.

Un significativo premio alla memoria, ritirato dalle due figlie, è andato a “Bud Spencer” da tutti ricordato come il gigante buono del cinema. Ancora, altre due targhe sono andate rispettivamente al presidente della Fondazione “Melanoma”, professore Paolo Ascierto e al musicista Gianpaolo Ferrigno. Infine, un premio speciale per il suo impegno di critico teatrale è stato assegnato al giornalista e scrittore Giuseppe Giorgio.

Con una sala stracolma di ospiti e di autorità che hanno personalmente contribuito alla cerimonia della consegna dei premi la serata ha offerto anche tanti momenti di riflessione che partendo dagli interventi in palcoscenico e dalle testimonianze degli ospiti, hanno messo in luce gli intenti di una kermesse portabandiera di una Napoli fatta di amore per il prossimo e spirito di sacrificio.

Parlando invece dei tanti lampi di spettacolo che la serata ha offerto, bello e trascinante è stato il momento canoro vissuto con la stessa ideatrice del Premio, Anna Capasso che, accampagnata al piano dal maestro Ciro Cascino, ha cantato alcune sue applaudite canzoni tra cui il più recente successo “Come pioggia”.

Emozionante anche la partecipazione della cantante Valentina Stella che prima di ritirare il premio a lei assegnato nella scorsa edizione del 2018 (e non ritirato per impedimenti personali) accompagnata dal chitarrista Gianpaolo Ferrigno, ha regalato ai presenti alcuni dei suoi brani più gettonati passando da Pino Daniele a Bruno Lanza.

Tanti applausi infine anche per la premiata Nunzia Schiano e il suo monologo “la signora dei Friarielli” e per Peppino Di Capri e la sua celebre canzone “Champagne” cantata prima del ritiro del premio per accontentare le tante richieste giunte dalla platea.

Ancora, a completare la serata, l’asta benefica, durante la quale è stata assegnata per mille euro a Mario Simonetti, Antonio Ferrieri e Salvatore Palantra, la maglietta offerta dal Calcio Napoli indossata dall’attaccante Dries Mertens e il sorteggio di alcuni premi messi in palio dai tanti sponsor.

Applausi anche per i sostenitori del premio tra cui “Cuori di Sfogliatella”, “Toraldo” “Connola”, “Cellammare”, “Siola”, “Security Eye”, “Ciro Florio”, “Bonsai”, “EnergiaOra”, “Fastweb Chiaia”, Alberto Napolitano”, “Regalsport”, “Vip”, “Libro’s”, “Fresco”, “Rossopomodoro”, “ ‘O Curniciello”, “Mastunicola”, “Pizza & Fritti”, “Sapori di Napoli”, “Cantine Mediterranee”, “I like”, “Aeg”, “Graphic Corporation”, “S.c.i Affisioni”, “Gabbianella” ed i media partner “Party Magazine”, “Radio Marte”, “Stop”, “Contatto Television” e le emittenti “Napoli Live” e “Capri Event” che hanno trasmesso in diretta l’evento con la regia televisiva di Maurizio Palumbo.

Avallata anche dal sostegno del mondo scientifico napoletano collegato all’Istituto Nazionale Tumori Fondazione “G. Pascale”, la manifestazione ha ben premiato il lavoro degli organizzatori già proiettati verso la prossima edizione.

Con un pensiero rivolto ai meno fortunati e con il motto coniato dall’altro presentatore Calabrese, secondo il quale “la ricerca costa ma la vita non ha prezzo”, “l’Arcobaleno Napoletano” ha ancora una volta mostrato tutto il suo valore insieme alla forza di quei buoni propositi capaci di diventare realtà.

Terminata la serata in teatro, gran finale all’insegna di una Napoli fatta di eccellenze culinarie con la festosa cena che ha visto i protagonisti dell’evento alle prese con le bontà offerte dal ristorante “Fresco” sul Lungomare Partenope.