Sbarca a Napoli il Tour del Mulino. Per adulti e bambini un percorso virtuale sulla corretta alimentazione

Il Tour del Mulino a piazza Dante con originale percorso hi-tech per adulti e bambini sulla corretta alimentazione e sulla sostenibilità ambientale!

Da venerdì 27 a lunedì 30 settembre nell’affascinante cornice di piazza Dante, adulti e bambini del capoluogo partenopeo avranno la possibilità di “entrare virtualmente” in uno stabilimento produttivo, scoprire i segreti del “mangiar sano” e partecipare ad una serie di divertenti attività, sotto la guida di un team di esperti della nutrizione.

Utilizzare la tecnologia per scoprire alcuni piccoli segreti per rispettare l’ambiente, imparare a conoscere le proprietà nutrizionali degli ingredienti e i migliori abbinamenti per affrontare i cinque pasti della giornata e persino “entrare virtualmente” in uno stabilimento per vedere, passo dopo passo, come nasce un prodotto.

Ha il sapore di un vero e proprio percorso hi-tech sulla corretta alimentazione il Tour del Mulino, l’imperdibile appuntamento che nelle sette precedenti edizioni ha coinvolto più di 1 milione di persone in 164 città e che farà tappa a Napoli, in piazza Dante, da venerdì 27 a lunedì 30 settembre.

All’interno di una struttura di oltre 300 mq, che richiama l’iconico Mulino e che racchiude sei diverse isole tematiche, un team di esperti della nutrizione sarà disponibile a colmare gap informativi e a fornire utili suggerimenti ai visitatori, guidandoli in un percorso conoscitivo ed esplorativo alla scoperta delle materie prime di qualità, l’attenzione alla pluralità delle esigenze alimentari, la tutela della natura attraverso il riciclo e il risparmio delle risorse, l’agricoltura sostenibile e l’importanza di una filiera trasparente e controllata.

Tra i fiori all’occhiello del Tour del Mulino 2019 c’è Dove nascono i prodotti, un’ampia area dalla forma circolare che permetterà ad adulti e bambini di essere “trasportati virtualmente” all’interno di un vero e proprio stabilimento. Merito di un’innovativa tecnologia, che prevede una proiezione filmata a 360° e che darà la possibilità a tutti i visitatori di scoprire i processi produttivi che danno vita ad alcune tra le più note merendine Mulino Bianco.

Programma

Una vera e propria “Dispensa interattiva”, caratterizzata da ampi display touch screen, consentirà di approfondire il tema degli ingredienti, le loro origini e i principali utilizzi. All’interno di un angolo dedicato alla Buona Nutrizione si potranno invece scoprire valide combinazioni di gusto dedicate ai cinque principali pasti della giornata.

Nella sezione dedicata alla Carta del Mulino, i visitatori conosceranno il nuovo disciplinare sulla coltivazione sostenibile dedicato alla farina di grano tenero.

Attraverso un gioco interattivo, ci sarà ad esempio la possibilità di scoprire che Mulino Bianco dedica il 3% dei campi di grano tenero alla coltivazione dei fiori che favoriscono la biodiversità e la proliferazione delle api.

Infine, presso la Colonna delle Idee, i partecipanti potranno impegnarsi in prima persona a favore di un mondo più sostenibile, semplicemente cogliendo un suggerimento per un piccolo gesto quotidiano, con l’obiettivo, ad esempio, di ridurre le emissioni di Co2 o risparmiare energia elettrica e acqua potabile.

L’edizione 2019 del Tour si arricchisce inoltre di uno spazio appositamente pensato per i “giovanissimi” che, sotto la supervisione di un educatore, avranno la possibilità di giocare, disegnare, colorare e persino partecipare ad interessanti laboratori sul tema del riciclo, imparando a costruire nuovi oggetti a partire dalle vaschette delle merendine.

Il Tour del Mulino sarà in piazza Dante a Napoli nei seguenti orari: venerdì 27 settembre dalle 10 alle 21, sabato 28 e domenica 29 settembre dalle 10 alle 21.30, lunedì 30 settembre dalle 10 alle 21.