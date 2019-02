San Valentino: Al Teatro Posillipo Club Restaurant la “Cena dell’Amore”

Al “Teatro Posillipo Club Restaurant” in Via Posillipo, “Cena dell’Amore” per festeggiare al meglio la ricorrenza di San Valentino.

di Giuseppe Giorgio – Continuano al ritmo dei successi e dei record di partecipanti le feste organizzate da Lello Basile e Pasquale Coppola. Tant’è che la collaudata coppia responsabile della “Eventi Méditerranée”, dopo aver puntato sulla suggestiva e moderna location del “Teatro Posillipo Club Restaurant” in Via Posillipo, ha subito messo a punto per il prossimo 14 febbraio una magnifica “Cena dell’Amore” per festeggiare al meglio la ricorrenza di San Valentino.

Approfittando della bellezza e dell’eleganza di un luogo raffinato ed accogliente, l’irriducibile coppia Basile-Coppola, ha pensato ad una sensazionale serata dedicata alla festa degli innamorati divisa tra la gastronomia, la musica ed il romanticismo. A prendere vita per San Valentino al “Teatro Posillipo” grazie ai popolari event planner Lello e Pasquale e con la collaborazione di “Sogni d’Elite” di Lino Russo, sarà, infatti, una cena spettacolo ricca di sorprese e di momenti tutti da vivere.

Con gli immancabili Valentino Voice ed il dj Franky Dee, per tutti i partecipanti e le tante coppie di innamorati presenti, la serata riserverà il travolgente live degli “Audio 2”.

Tutti potranno godere di un momento da ricordare e delle tante specialità dello straordinario chef resident. Lello e Pasquale, continueranno a mostrare l’intensa capacità di catalizzare l’interesse del pubblico che di volta in volta oltre all’intrattentimento musicale potrà godere, in una sala esclusiva, delle prelibatezze della buona tavola, di un’ottima selezione di vini e champagne e dei piaceri del ballo.

Sempre orientate per i numeri verso le partecipazioni da primato e dedicate al divertimento, all’insegna della musica, dello spettacolo, della gastronomia e della mondanità, le serate del popolare duo Lello e Pasquale, curate nel nome di “Eventi Méditerranée”, hanno sempre una marcia in più, così come una marcia in più avrà sicuramente la festa per San Valentino da loro organizzata. Per tutti, eventi da vivere nel nome del sano divertimento e nel nome di una città che continua a offrire momenti unici e da ricordare.