Rosario Miraggio: Al Palapartenope 5.000 in platea per Feeling San Valentino

Grande successo al Teatro Palapartenope per l concerto di Rosario Miraggio. Circa 5.000 in platea per Feeling San Valentino.

Grande successo per Rosario Miraggio, che con il suo Feeling San Valentino ha portato circa 5.000 persone nella platea del Teatro Palapartenope. Uno tsunami di energia sul palco e un unico coro che ha intonato tutte le canzoni, dall’inizio alla fine dello show, compresi i tre brani, eseguiti per la prima volta dal vivo, ma già virali sul web, “4 sere fa”, “Ammore ca nun ‘e vuluto salvà” e “Famme sta cu tte”, curati negli arrangiamenti da Checco D’Alessio, come tutto il canzoniere di Miraggio.

L’evento, organizzato e prodotto da Studio Uno Marketing di Raffaele Veneruso, avrebbe potuto avere come sottotitolo “Rosario Miraggio & Friends”, visti i coinvolgenti duetti messi in scaletta. Ad aprire la carrellata degli ospiti, Gianluca Capozzi, a cui, dopo un medley, si unisce Mr Hyde.

Particolarmente emozionante l’esibizione di Valentina Stella che, con Miraggio, ha intonato “Passione eterna”, “Addò stai” e “Mentecuore”. E, commossa, ha ricevuto l’ovazione della sala. È a questo punto dello spettacolo che, con la presenza in scena di Elisa Russo, presidente dell’associazione La Forza delle Donne, di cui Miraggio è testimonial, palcoscenico e platea dedicano Feeling San Valentino a tutte le vittime di violenza, con la canzone “Fortemente per rinascere” (il videoclip conta oltre 800mila visualizzazioni su YouTube).

L’atmosfera diventa latina, con i Sud58 e il mash up “Siento siento”, “Despacito”, “El perdono” e “Felices Los 4”.

“Quando un amore se ne va” apre la lunga presenza di Ivan Granatino al fianco di Rosario Miraggio. I due uniscono la voce in “Spuoglieme”, brano che anticipa l’entrata in scena di Franco Ricciardi. Ed è esplosione! Le voci diventano, quindi, tre nel medley “Bella signora”, “Treno” e “Prumesse”. E poi Miraggio-Ricciardi in“Famme sta cu tte”.

Con “Male” e “Ti amo e ti penso”, Rosario dà l’arrivederci al suo pubblico e cala il sipario su una bella serata di musica verace.