Rolling Stones: Mick Jagger è tornato in gran forma dopo l’intervento al cuore, per cui può ripartire il “No Filter Tour”.

Lo stato di salute di Mick Jagger, recentemente operato al cuore, ha costretto i Rolling Stones a posticipare l’intero No Filter Tour previsto questa primavera in Nord America. Il frontman si è ora ripreso e la storica band britannica è pronta a tornare in pista, più energica che mai.

Dopo che ad aprile Ronnie Wood aveva assicurato che Mick Jagger stava “benone”, raccontando anche qualche aneddoto su come il resto della band stesse cercando di tenere alto il morale dell’amico, ora un video condiviso su Twitter dallo stesso Mick (75 anni) spazza via ogni dubbio.

Nella clip, Jagger è impegnato in una delle sue leggendarie danze, in quelle che sembrano essere delle prove per il ritorno sul palco.

Come riportato da “Rockol”, i Rolling Stones torneranno ad esibirsi il prossimo 21 giugno al Soldier Field di Chicago. Il tour andrà poi avanti fino al 31 agosto, quando chiuderà a Miami dopo aver fatto tappa in diverse città degli Stati Uniti e del Canada come Ontario, Washington, New Orleans, Philadelphia, Houston e Seattle. Con gran “Satisfaction” dei fan di una delle band più famose nella storia del rock.