Ragazza We Can Dance 2019: Al via la nona edizione del concorso

Presso la terrazza panoramica di Villa Diamante sarà presentata l’ottava edizione di Ragazza We Can Dance. Come iscriversi per partecipare.

Riparte l’evento Ragazza We Can Dance. Il programma completo del concorso sarà presentato martedì 21 Maggio 2018 alle ore 12.00 nella location di Villa Diamante (Via Manzoni – Napoli). Saranno resi noti i nomi e i volti delle partecipanti alla kermesse di bellezza nel corso di una Happy Hour &Finger food al quale parteciperanno la stampa e ospiti del mondo dello spettacolo nonchè i partners che seguiranno il tour campano del concorso.

La Kermesse di bellezza è rivolta a ragazze di talento con tanta voglia di esprimersi e mettersi in gioco. Anche quest’anno il format avrà l’obiettivo di selezionare e premiare nuovi volti per il mondo dello spettacolo.

Ideato da Stefano e Dino Piacenti l’evento Ragazza We Can Dance è giunto alla sua ottava edizione. Venerdì saranno rese note le tappe del tour estivo, durante le quali le partecipanti avranno modo di sfilare e mostrare capacita’ ed estro inseguendo il sogno di diventare showgirl. Per ogni tappa è previsto un ospite a sorpresa e momenti di spettacolo.

L’omonimo format televisivo (nato 25 anni fa) We Can Dance seguira’ con le telecamere passo dopo passo le candidate documentando i progressi e il percorso verso il mondo dello spettacolo.

La vincitrice del concorso, la cui finale si terrà domenica 13 Ottobre 2019 nello scenario del Teatro Mediterraneo nella Mostra D’Oltremare, sarà premiata con un contratto di collaborazione con WCD EVENT per un anno, una settimana con MSC Crociere (per 2 persone) nel Mediterraneo, un outfit firmato AKE’, un prezioso gioiello del maestro Gerardo Sacco, un TV Color ultima generazione offerto da Euronics Gruppo Tufano, un buono per l’acquisto di un arredamento completo presso Prezioso Casa.

Stefano Piacenti si dichiara soddisfatto: “Siamo giunti alla nona edizione e il prestigio della manifestazione viene valorizzato dai partner che scelgono di seguirci in questa avventura“.

Media partner dell’evento Radio Marte.

Come Partecipare

Per partecipare alla manifestazione e’ necessario inviare curriculum e foto all’indirizzo di posta elettronica stefanopiacenti@wecandance.com

Oppure chiamare i seguenti numeri 081.58.65.668. 392.46.22.419