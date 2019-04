Eventi a Napoli: ecco i principali appuntamenti previsti per il Primo Maggio nella città partenopea.

Domani, mercoledì 1 maggio, è la Festa dei Lavoratori. La città di Napoli si prepara a festeggiare tale ricorrenza con tanti eventi, tra manifestazioni sindacali, enogastronomia, mostre e musica. Ecco quali sono i principali eventi a Napoli per mercoledì 1 maggio, in una città che in questo lungo ponte è come al solito piena di turisti.

Piazza del Gesù, “Lavoro, diritti, Stato sociale: la nostra Europa”: Primo Maggio con Cgil, Cisl e Uil

Lavoro, diritti, Stato sociale: la nostra Europa è il tema che Cgil, Cisl e Uil hanno scelto per festeggiare il 1° maggio in tutta Italia. A Napoli appuntamento con il tradizionale comizio in piazza del Gesù Nuovo (ore 10), al quale parteciperanno tre delegati delle categorie della sanità, pensionati e terziario e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Napoli con le conclusioni di Gianpiero Tipaldi, segretario generale Cisl Napoli.

Chiaiano: Primo Maggio al Fondo Rustico “Amato Lamberti”

Il Primo Maggio al Fondo Lamberti (via Tirone, quartiere Chiaiano) è ormai una vera tradizione per la zona di Napoli Nord. Basti pensare che il Fondo Amato Lamberti è un bene confiscato alla camorra, luogo che dunque rappresenta un simbolo dell’inserimento lavorativo. Un evento a ingresso gratuito, in cui ci saranno musica, braciata e buon vino (Falanghina Selva Lacandona 2018). I proventi della vendita di cibo e vino andranno a finanziare le attività di sostegno ai detenuti e le ristrutturazioni all’Officina delle Culture “Gelsomina Verde” di Scampia.

Arenile di Bagnoli: Brunch e concerto di Alex Britti

Dalle 12 alle 24, l’Arenile di Bagnoli ospita l’appuntamento con il brunch, all’interno del quale avrà luogo anche il concerto di Alex Britti (ore 20). Il Brunch sarà caratterizzato da 2 aree musicali, dove si alterneranno alcuni dei migliori dj della movida partenopea, sia prima che dopo il concerto dell’artista romano. Ci saranno aree dedicate al food oltre al ristorante, dove sarà possibile effettuare la prenotazione per il pranzo e un’area dedicata ai bambini e alle famiglie con animazione. Ingresso gratuito entro le 15.00, mentre chi entra entro le ore 17 paga 13 euro. L’ingresso entro le 20 costerà 15 euro. Possibile anche acquistare il ticket ingresso al brunch + concerto al costo di 15 euro

Senza dimenticare altri imperdibili appuntamenti, come il concertone in piazza Dante (con inizio alle ore 14), le splendide mostre su Canova al Mann e su Caravaggio a Capodimonte, oltre al vasto programma di Edenlandia.