Eventi Napoli: dalle 14 del Primo Maggio, sul palco di piazza Dante si alterneranno tanti artisti (tra cui Maria Nazionale e 99 Posse).

La città di Napoli è pronta a celebrare il Primo Maggio attraverso il concertone in piazza Dante, giunto alla terza edizione, sul cui palco si alterneranno tanti artisti dalle ore 14 di mercoledì 1 maggio.

Il concerto per la Festa dei lavoratori (il cui direttore artistico è Massimo Jovine dei 99 Posse) sarà presentato da Gianni Simioli e Anna Trieste, per una manifestazione che, come dice lo slogan ufficiale, “parla un’altra lingua”, quella dell’accoglienza, della tutela ambientale, dei diritti delle donne, del lavoro. Come fu per il 2017, anche quest’anno l’evento nasce sotto la bandiera degli artisti, musicisti con a cuore le storie di resistenza e di riscatto che provengono da Napoli e da ogni posto del mondo e che per l’occasione lanciano un appello a tutti coloro che vogliono aiutarli a realizzare una giornata di festa che però ponga un solco con le politiche governative. “La piazza di Napoli deve essere un grido di orgoglio e resistenza“: questo è il messaggio del concerto del Primo Maggio a Napoli. Tra gli artisti che inonderanno di musica la piazza napoletana, spiccano Maria Nazionale, 99 Posse, ‘O Zulù, Modena City Ramblers, Maldestro, Jovine, Tommaso Primo, o ‘Rom e tanti altri.

L’appello degli artisti per l’evento nasce inoltre dalla voglia di sinergia e di collegamento con altre piazze che parleranno lo stesso linguaggio, come quella, oramai storica, di Taranto (dove si discuterà degli effetti dell’inquinamento dell’Ilva). I due concerti infatti saranno gemellati in un ponte ideale che legherà i due eventi.