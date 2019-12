Premio Ussi Campania 2019: riconoscimento ai giornalisti sportivi

Il Premio Ussi Campania 2019 sarà consegnato, dal presidente, Mario Zaccaria e dal vice presidente, Rosario Mazzitelli, ai colleghi della stampa sportiva.

Il consiglio di presidenza dell’Ussi Campania – Gruppo ‘Felice Scandone’ ha indetto per il giorno 16 dicembre prossimo un incontro pre natalizio che si terrà del ristorante “Il Caminetto” in Via Manzoni alle ore 20.30.

La serata sarà un’occasione per scambiarsi gli auguri di Natale e al tempo stesso per consegnare i Premi Ussi Campania 2019. L’evento è sponsorizzato dall’amico Michele Ragosta, proprietario del ristorante.

I Premi – una targa ricordo – saranno consegnati, dal presidente, Mario Zaccaria e dal vice presidente, Rosario Mazzitelli, ai colleghi Francesco De Luca (Napoli), Lucio Bernardo (Caserta), Enzo Sica (Salerno) e Massimo Ieppariello (Avellino).