Premi Ussi Campania 2019: riconoscimenti per Francesco De Luca (Napoli), Lucio Bernardo (Caserta), Enzo Sica (Salerno) e Massimo Ieppariello (Avellino).

Il ristorante Il Caminetto di Via Manzoni a Napoli ha ospitato la cerimonia di premiazione dei Premi Ussi Campania 2019. La targa ricordo è stata assegnata ai giornalisti Francesco De Luca (Napoli), Lucio Bernardo (Caserta), Enzo Sica (Salerno) e Massimo Ieppariello (Avellino), distintisi nel corso dell’anno per la loro attività a sostegno dello sport e nella puntuale e attività di informazione per gli appassionati delle varie discipline. Alla serata sono intervenuti numerosi giornalisti soci dell’Ussi, tra cui Mario Zaccaria, Rosario Mazzitelli e Luigi Zappella (presidente e vice presidenti Ussi Campania), oltre al vice presidente nazionale, Gianfranco Coppola, e i consiglieri regionali Luigi Carbone, Enrico Deuringer, Lorena Sivo, Massimo Sparnelli e Antonio Vuolo. L’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, ha inoltre portato il saluto del sindaco Luigi De Magistris, ricordando il comune impegno in difesa dei valori dello sport, auspicando che il rapporto di collaborazione reciproca tra stampa sportiva e istituzioni continui ad essere sempre solido e fattivo. Targa ricordo anche per Michele Ragosta, titolare del ristorante Il Caminetto (sponsor della manifestazione).