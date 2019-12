Da venerdì 6 a domenica 8 dicembre il Galoppatoio Reale della Reggia di Portici ospiterà il Mercatino di Natale (una mostra mercato ad ingresso gratuito con tanti eventi).

Da venerdì 6 a domenica 8 dicembre, il Galoppatoio Reale della Reggia di Portici ospiterà il Mercatino di Natale in Reggia. Sarà una mostra mercato a ingresso gratuito, con circa 30 espositori (tra cui anche Caffè Miglio) che proporranno idee regalo, addobbi natalizi, prodotti tipici e specialità gastronomiche.

Mercatino di Natale in Reggia: gli orari

6 dicembre dalle 15.30 alle 21.00;

7 dicembre dalle 10.30 alle 21.30;

8 dicembre dalle 10.00 alle 21.00.

Gli stand saranno distribuiti tra gli spazi del Galoppatoio Reale dando ai visitatori l’opportunità di conoscere e visitare aree inedite della Reggia. Ecco alcuni degli eventi principali.

Le stelle di Natale: osservazioni guidate del cielo con il telescopio

Sabato 7 dicembre ci saranno osservazioni guidate del cielo con il telescopio. Quando si parla del Natale, è naturale pensare subito all’astro luminoso che avrebbe guidato i Re Magi nel loro lungo viaggio dall’Oriente verso Betlemme. Sotto quale cielo i Magi viaggiarono all’epoca, quindi poco più di 2000 anni fa? Il cielo dei Magi era lo stesso di quello che vediamo oggi? Seguirono la stella luminosa, ma dov’era la Stella Polare? Era la stessa dei giorni nostri? Risposte a queste e ad altre domande sull’importanza astronomica, quindi anche culturale, del cielo dell’Inverno saranno date al pubblico durante la presentazione curata dall’Unione Astrofili Napoletani (UAN). Poi, in condizioni meteorologiche favorevoli, i partecipanti saranno guidati da Soci dell’UAN al riconoscimento delle principali stelle e costellazioni dell’Inverno; infine, con un telescopio dell’associazione, sarà possibile osservare la Luna, l’ammasso stellare delle Pleiadi e la nebulosa di Orione.

Tombola musicale napoletana

Domenica 8 Dicembre (ore 20:00), è in programma una tombola molto speciale, visto che dal “panariello” non usciranno numeri ma canzoni napoletane. La serata sarà curata dai “paraustielli” di Amedeo Colella e la musica di Dario Caradante. Per info e prenotazioni: 0812532007 o prenotazioni@centromusa.it Contributi di partecipazione: € 10.00 (da versare presso la biglietteria MUSA).

Concerto di Natale

L’Associazione Musicisti Agraria del Dipartimento di Agraria dell’Università di Napoli Federico II presenterà il suo concerto di Natale che inizierà alle ore 12.00 tra gli stand del Mercatino di Natale.

Animazione per bambini a cura di Star & Smile

Per i più piccoli, ci saranno l’angolo di Babbo Natale, la letterina di Babbo Natale e tanti laboratori creativi (origami, art attack, masterchef, piccolo chimico).