Le festività pasquali sono ormai alle porte. Nella città di Napoli, oltre ad esserci l’ormai consueto pienone di turisti, sono previsti numerosi eventi, all’insegna di divertimento, enogastronomia e cultura. Ecco i principali appuntamenti a Napoli per Pasqua e Pasquetta.

Piazza Dante: ecco lo Street food festival per la Pasqua

Fino a lunedì 22 aprile (giorno di Pasquetta), piazza Dante ospiterà lo Street Food Festival, che darà spazio alla gastronomia partenopea (con pizza, “fellata” e casatielli grandi protagonisti) e a quella proveniente da tutta Italia, “circondata” dalla musica popolare delle tammurriate. Nel famoso “Largo del Mercatello”, lo Street Food Festival sarà aperto dalle 9.30 alle 22.00. L’evento (patrocinato dal Comune di Napoli, e realizzato d’intesa con Assessorato al Commercio e l’assenso della II Municipalità) aderisce al progetto Scegli Napoli, promosso nell’ambito della delega Napoli Città Autonoma, per sensibilizzare le persone ad acquistare i prodotti realizzati dalle aziende del territorio.

Vesuvio: ecco la Pasquetta con le eco-escursioni

Tornano le eco-escursioni naturalistiche e consapevoli di Pasquetta con Vesuvio Natura da Esplorare ed Econote.it. Sarà una Pasquetta alternativa, a contatto con la natura e nel pieno rispetto dell’ambiente. Per lunedì 22 aprile, sono previste due eco escursioni: nella Riserva Forestale Tirone Alto-Vesuvio (adatta a tutti e con partenza alle 10.00) e nella Valle dell’inferno (difficoltà media con partenza alle 9.00). Per informazioni e prenotazioni (obbligatoria): info@econote.it.

Terme di Agnano: brunch e relax nel verde del Parco Benessere

Sempre nel giorno di Pasquetta, lunedì 22 aprile, i 40 ettari di verde delle Terme di Agnano ospiteranno tante aree tematiche per percorsi esperienziali che spaziano dal cibo alla musica, dal fitness al relax, dallo sport allo shopping. In programma anche lo show di Tony Tammaro VS The Beatles cover band: l’irriverente artista napoletano si confronterà a modo suo con un pezzo di storia della musica in una insolita battaglia musicale.

Senza dimenticare tanti altri appuntamenti, tra cui la Fiera di Pasqua a San Gregorio Armeno, il fitto programma di eventi ad Edenlandia e la mostra su Antonio Canova al Mann.