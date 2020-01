Notte del Liceo Classico 2020: anche l’Artemisia Gentileschi di Napoli aderisce alla sesta edizione dell’iniziativa (che si terrà venerdì 17 gennaio). Elenco completo delle scuole.

Venerdì 17 gennaio si svolgerà la sesta edizione di un’iniziativa molto attesa nel mondo della scuola, ovvero la Notte Nazionale del liceo classico, che coinvolge circa 500 licei di tutt’Italia.

Si tratta di un’iniziativa nata da un’idea del professor Rocco Schembra, docente di Latino e Greco presso il Liceo Classico Gulli e Pennisi di Acireale (CT), che ha avuto, fin dalla sua prima edizione, un gran numero di adesioni da parte dei licei classici italiani.

In contemporanea dalle 18 alle 24, circa 500 Licei Classici d’Italia apriranno le loro porte alla cittadinanza, che potrà seguire gli studenti in performances di vario tipo: dalle maratone di letture di poeti antichi e moderni alle drammatizzazioni in italiano e in lingua straniera, passando per le esposizioni di arti plastiche e visive ai concerti e alle attività musicali e coreutiche. Fino alle presentazioni di libri e incontri con gli autori alla proiezione di cortometraggi e cineforum, oltre ad esperimenti scientifici e alle degustazioni a tema ispirate al mondo antico. Tra le scuole aderenti, c’è anche l’Istituto Artemisia Gentileschi di Napoli (sito ad Agnano), che negli ultimi anni ha riportato una menzione di merito nel certamen “Lucretianum” , il secondo posto nella sezione “Lettori di Virgilio” ed il terzo posto nella sezione “Civiltà Classica” nel certamen “Sannazarianum”.

Oltre il primo posto nella sezione “Lettori di Virgilio” valido come accesso diretto alle Olimpiadi Classiche Nazionali, distinguendosi sul territorio come Liceo Classico di riferimento.

Notte Nazionale del Liceo Classico: i dettagli del programma del Gentileschi

Ecco il programma completo dell’iniziativa al liceo Gentileschi, coordinato dalle Prof.sse Elisabetta Casola e Roberta Accinni, che si terrà nell’auditorium della scuola dalle 17.30 alle 20.30:

I volti di Medea: Prof. A. Parisi;

La Fisica del Nucleo: Prof. D. Di Francia;

Saluti del Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Albertazzi;

Proiezione del video scelto dal Coordinatore Nazionale;

I Record delle Scienze: Prof.ssa A. Curci;

Olimpo Live: Prof.sse L. Pugliese e M. Minopoli;

L’essenziale è invisibile agli occhi: Proff. R. Accinni e M. Del Franco;

Tableau Vivant: Prof.sse M. Salvatore e M. Landolfi;

Questo matrimonio non s’ha da fare: Proff. E. Casola e M. Del Franco;

La tomba di Antigone: Prof.ssa R. Accinni;

Harrius Potter et camera secretorum: Prof.sse F. Keller e M. Salvatore;

Galleria fotografica su Napoli in Età Spagnola (1503-1707) e degustazioni sulla base dei ricettari o di fonti autentiche: Prof. P. De Martino.

ELENCO DELLE SCUOLE IN CAMPANIA CHE HANNO ADERITO ALLA MANIFESTAZIONE

1. Acerra (NA) – De’ Liguori

2. Agropoli (SA) – Gatto

3. Airola (BN) – Lombardi

4. Angri (SA) – La Mura

5. Avellino – Colletta

6. Avellino – Convitto Colletta

7. Avellino – Virgilio

8. Aversa (CE) – Cirillo

9. Benevento – La Salle

10. Benevento – Giannone

11. Caserta – Giannone

12. Caserta – Manzoni

13. Castellammare di Stabia (NA) – Plinio Seniore

14. Cava de’ Tirreni (SA) – Galdi

15. Contursi Terme (SA) – Corbino

16. Eboli (SA) – Perito

17. Frattamaggiore (NA) – Durante

18. Maddaloni (CE) – Bruno

19. Marcianise (CE) – Quercia

20. Mercato S. Severino (SA) – Virgilio

21. Meta (NA) – Marone

22. Mondragone (CE) – Galilei

23. Napoli – Calamandrei

24. Napoli – Convitto Vittorio Emanuele II

25. Napoli – Gentileschi

26. Napoli – Pansini

27. Napoli – Salesiani Vomero

28. Napoli – Sannazaro

29. Napoli – Sbordone

30. Napoli – Umberto I

31. Napoli – Vittorio Emanuele II-Garibaldi

32. Nocera Inferiore (SA) – Vico

33. Nola (NA) – Carducci

34. Nusco (AV) – Rinaldo d’Aquino

35. Palma Campania (NA) – Rosmini

36. Piedimonte Matese (CE) – Galilei

37. Poggiomarino (NA) – Leonardo da Vinci

38. Pomigliano d’Arco (NA) – Imbriani

39. Portici (NA) – Orazio

40. Pozzuoli (NA) – Pitagora

41. Sala Consilina (SA) – Cicerone

42. Salerno – De Sanctis

43. Salerno – Tasso

44. San Cipriano d’Aversa (CE) – Segrè

45. San Giorgio del Sannio (BN) – Virgilio

46. San Marco dei Cavoti (BN) – Livatino

47. Sant’Agata de’ Goti (BN) – De’ Liguori

48. Sant’Angelo dei Lombardi (AV) – De Sanctis

49. Santa Maria Capua Vetere (CE) – Nevio

50. Sarno (SA) – Lucrezio

51. Sessa Aurunca (CE) – Nifo

52. Telese Terme (BN) -Telesi@

53. Torre Annunziata (NA) – Croce

54. Torre del Greco (NA) – De Bottis

55. Vairano Patenora (CE) – Leonardo da Vinci

56. Vallo della Lucania (SA) – Parmenide

57. Villaricca (NA) – Cartesio