Max Fuschetto: domenica 29 settembre alla Domus Ars con Enzo Oliva e Pasquale Capobianco il nuovo appuntamento dal vivo del compositore. Sarà un’avventura sonora all’insegna del pensiero musicale africano.

Domenica 29 settembre Max Fuschetto torna dal vivo a Napoli (Domus Ars – Via S. Chiara 10c) con New Directions Piano Guitar, in compagnia del pianista Enzo Oliva e del chitarrista Pasquale Capobianco. New Directions Piano Guitar è la nuova operazione del compositore e oboista, che parte dalla riflessione sul pensiero musicale africano, presenza costante nel suo lavoro. Il concerto è nel programma della Stagione Concertistica 2019 dell’Associazione Domenico Scarlatti diretta dal musicista compositore e musicologo Enzo Amato. Biglietti da 10 e 5 euro.

Secondo Gerard Kubik è solo uno stereotipo che la musica africana coincida col ritmo. Africa è un percepire originale del fenomeno del suono, un sentire che sconfina in un universo simbolico che rappresenta il mondo nella sua totalità: linguaggio, segno grafico, relazioni umane, natura, consapevolezza storica. E poi quella esplorazione originalissima del tempo e dello spazio realizzata attraverso il movimento. In New Directions Piano Guitar Max Fuschetto prosegue il lavoro avviato con Secret Shadows (tratto da Sùn Ná, il disco del 2015) e poi con Mother Moonlight (2017): l’idea di una riflessione di timbri, di una polifonia di registri, di una continuità originale tra corde, il pianoforte e la chitarra elettrica, che è stata premiata da network internazionali come la NDR Kultur di Amburgo e la Funkhaus radio di Berlino.

Max Fuschetto è considerato dalla critica (Amadeus, Il Giornale della Musica, La Repubblica, Il Manifesto, NDR Kultur, Rumore, Il Mattino, Il Corriere della Sera, ecc) e dal pubblico uno dei compositori più originali del panorama musicale contemporaneo di estrazione colta. Enzo Oliva si è distinto in numerose competizioni nazionali ed internazionali, tiene regolarmente concerti in Italia e all’estero come solista, con orchestra e in differenti formazioni da camera; nel 2017 in “Mother Moonlight” ha eseguito le musiche inedite di Fuschetto. Pasquale Capobianco ha suonato con Pino Daniele, PFM, Nuova Compagnia Di Canto Popolare, Alan Sorrenti, Corrado Rustici, Banco, New Trolls, Le Orme, David Jackson, ed è il chitarrista dell’attuale formazione degli Osanna.