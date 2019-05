Napoli Pizza Village, al PAN il sorteggio delle pizzerie per l’evento di settembre

Martedì 11 giugno assegnate le postazioni e presentato il contest con cui il pubblico sceglierà le ultime 2 pizzerie presenti sul Lungomare.

Sarà il Palazzo delle Arti di Napoli, martedì 11 giugno alle ore 11.00, la sede del sorteggio per assegnare le postazioni al Napoli Pizza Village 2019 alle pizzerie partecipanti.

Gli organizzatori hanno deciso che sarà il pubblico a completare, attraverso il proprio voto, il panel delle pizzerie presenti all’evento in programma dal 13 al 22 settembre sul lungomare partenopeo.

Il contest per scegliere le ultime due pizzerie che prenderanno parte alla manifestazione si svilupperà sulla pagina Facebook del Napoli Pizza Village, dal 20 giugno al 20 luglio.

Un mese, dunque, per votare la pizzeria preferita che, attraverso il giudizio del pubblico, farà parte delle prescelte del NPV 2019.

“La nostra filosofia è sempre stata quella della trasparenza e della qualità. – affermano Claudio Sebillo ed Alessandro Marinacci, Ceo Oramata, la società organizzatrice del NPV – Perciò quest’anno abbiamo pensato di lasciare al pubblico, che è il vero fruitore del prodotto pizza e dell’evento, la scelta di due pizzerie, esprimendo la propria preferenza”.

Martedì 11 giugno al PAN, anche in diretta sulla pagina Facebook del @NapoliPizzaVillage, saranno presentati alla stampa i pizzaiuoli già selezionati. Il sorteggio, effettuato da un ospite a sorpresa, assegnerà ad ogni pizzeria la sua posizione in batteria sul lungomare. Mentre, per conoscere gli ultimi due nominativi partecipanti, bisognerà attendere il termine delle votazioni (20 luglio), quando il pubblico avrà sancito con il proprio giudizio le scelte finali.