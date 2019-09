Napoli Pizza Village 2019: parte domani, venerdì 13 settembre, la 10 giorni sul Lungomare Caracciolo all’insegna di pizza, musica e cultura.

Domani, venerdì 13 settembre, alle 18.00, saranno già accesi tutti i 50 forni del Napoli Pizza Village sul Lungomare partenopeo che si spegneranno il 22 settembre prossimo. Non saranno 10 giorni di solo pizza ma anche di spettacoli, musica, cultura e confronto. Le aree del Pizza Class (come fare la pizza in casa) e NPV KIDS(dedicate ai bambini) inizieranno a lavorare dalle 19.00. Inaugurata la terrazza Ferrari con il primo incontro del NPV d’Essai, mentre il taglio del nastro del villaggio con le autorità è fissata alle 20.30 e dalle 21,30 il palco accoglierà il primo artista in radiovisione su RTL 102.5, Clementino.

Napoli Pizza Village 2019: il programma di venerdì 13 settembre