L’Ospedale delle Bambole si prepara alla giornata più paurosa dell’anno con un evento dedicato alle storie tradizionali di paura della città partenopea, previsto appunto per il giorno di Halloween, ovvero giovedì 31 ottobre.

In occasione di una visita speciale, possibile in due fasce orarie (11-12 e 15.30-16.30), si potrà non solo visitare il Museo ed il Laboratorio dell’Ospedale delle Bambole, ma anche ascoltare alcuni racconti sulla nascita dei misteriosi personaggi illustri che si aggirano per i quartieri di Napoli. Uno su tutti il “monaciello”, senza dimenticare il mito del Cimitero delle Fontanelle. Alla fine del tour, verrà offerta un dolcetto… o forse uno scherzetto? Sarà una visita guidata, raccontata con la stessa passione che da anni caratterizza questo luogo che affascina i bambini da 0 a 99 anni. Questa realtà, nata dalle esperte mani del dottor Luigi Grassi nel 1895, si è oggi trasformata in una nuova realtà museale di 140mq (in Via San Biagio dei Librai 39). Un luogo dove il fascino si mescola spesso anche al mistero.

Una location perfetta, quindi, per accogliere i visitatori più coraggiosi e pronti a lasciarsi trascinare nel mondo delle antiche leggende. Un evento su prenotazione e per un numero limitato di ospiti (contattando il numero 08118639797, costo associativo 6 euro a persona).