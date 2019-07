Sesto: giovedì 18 luglio a Cardito la presentazione del primo EP del cantautore che ama la musica vintage italiana (lanciato dal singolo Ma ci sei tu).

Giovedì 18 luglio alle ore 21, il cantautore Sesto presenta il suo primo EP ufficiale al “The Golden Pot” di Cardito (ingresso gratuito), locale cult della zona rinomato per il vincente connubio di cibo e musica live. L’emergente artista napoletano incontrerà il pubblico, nel suo stile, in maniera informale, per presentare loro il suo primo lavoro discografico che prende il nome da Ma ci sei tu, fortunato singolo d’esordio che sta impazzando per le radio pubblicato su etichetta ed edizioni Suono Libero Music.

Moderatore dell’evento il giornalista e produttore discografico Nando Misuraca, ideatore della label partenopea che cura gli interessi professionali del musicista. Con lui sul palco amici e collaboratori che hanno dato vita al progetto. Tra questi fondamentale la presenza di Vincenzo Falco (arrangiatore del singolo e membro della band Capone & Bungt Bangt) che racconterà aneddoti e retroscena del loro rapporto e della genesi di questa canzone. “L’idea della lavorazione al brano nasce dalla grande amicizia con Falco–racconta Sesto- bravo musicista e grande amico. Ricordo ancora tutti i pomeriggi passati nel suo studio per abbozzare quella che poi sarebbe stata la canzone finale. Lui è stato il primo a credere in me e, con l’aiuto di Alessandro Paradiso basso, batteria e regista del videoclip abbiamo completato quello che reputo un magnifico lavoro, impreziosito dalle chitarre di Diego Leanza“.

Il cantautore napoletano è amante del pop italiano ma, nella sua ricerca non si ferma agli evergreen, ma scova piccole gemme nascoste da rilanciare, attraverso la sua personale chiave di lettura. Un esempio è il brano “Tornerò” dei Santo California, canzone classe ’75, eseguita dal cantautore napoletano in un’intensa versione minimal-acustica che la attualizza ai giorni nostri.

Sesto, che prende il suo cognome dalla nonna paterna, si avvicina alla musica in adolescenza da autodidatta cominciando, da subito, a suonare la chitarra. Dal genio di Lucio Battisti a far da sommo ispiratore, ai Pooh, gli Alunni del Sole, Camaleonti ed, addirittura, i Cugini di Campagna di cui apprezza particolarmente l’ex frontman Nick Luciani.

IL SINGOLO “MA CI SEI TU”

Il singolo “Ma Ci sei tu” è un concentrato di tutte le influenze e l’energia dell’artista. Come racconta lo stesso Sesto: “45 minuti per scriverla, seduto sul letto. Nasce nella mia cameretta da un’idea con rudimenti di chitarra bossanova poi sviluppata in chiave melodica”.

Il concept è semplice e diretto: “Descrive il mio stato d’animo dell’epoca. Quindi precarietà del lavoro, la voglia di indipendenza e di evadere dalle routine familiare. La salvezza era la relazione che vivevo e la forza che deriva dai sentimenti. Ma anche e, soprattutto, l’amore per la musica che salva“.

L’EP che contiene il singolo è composto, oltre che dalla canzone di lancio, anche da alcune cover rivisitate dall’artista in chiave acustica. La particolarità della scelta dei brani è che i titoli sono stati suggeriti dagli amici di Sesto attraverso un vero e proprio sondaggio sui social che ha portato alla rosa delle canzoni incise: “Amo assecondare chi mi ascolta ed intrepretare a modo mio le loro richieste musicali. Questo mi dà grande stimolo e la possibilità di ascoltare cose nuove e potenzialmente ispiranti“.