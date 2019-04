Eventi Napoli: sabato 13 aprile (ore 20.30) Flavio Fierro (figlio del grande Aurelio) sarà protagonista al Club 55 di una serata dedicata alla canzone napoletana.

Attesissimo appuntamento, sabato 13 aprile alle ore 20.30, nella raffinata ed accogliente atmosfera del Club 55, che ospiterà un evento dedicato alla tradizione, ai ricordi e alle emozioni, un viaggio per narrare Napoli. Il salotto culturale, sito in un elegante palazzo di fine ‘600 di Via Toledo al civico 55, sarà la cornice del Recital Le Nostre Canzoni – Ricordando Mr. Guaglione di Flavio Fierro, figlio e indiscusso erede dell’indimenticabile Aurelio, che accompagnato dal Maestro Nunzio Ricci, proporrà una serata per omaggiare la Canzone Napoletana, patrimonio artistico e culturale, da tutelare e sostenere, preziosa eccellenza riconosciuta in tutto il mondo. Flavio Fierro come caratteristica personale ha quella di scoprire canzoni dimenticate dai più, nonché rinnovare la tradizione classica con passione e rispetto. Il tutto condito da storia delle canzoni, aneddoti e curiosità. Questo recital è un’occasione per ritrovarsi fra amici vecchi e nuovi, una serata per scoprire e ricordare brani, melodie che hanno fatto e fanno da colonna sonora alla nostra vita quotidiana, un percorso, per raccontare i sentimenti attraverso un repertorio di canzoni memorabili…senza tempo. Si avrà inoltre la possibilità di vivere un affascinante itinerario nel cuore di Napoli. Nel corso della serata infatti sarà possibile assistere ad una Proiezione Fotografica a cura del Maestro Fulvio de Innocentiis: il fascino, le atmosfere, le tradizioni, la storia, i colori, la passione attraverso lo sguardo attento e gli scatti suggestivi del Maestro.

Recital di Flavio Fierro “Le Nostre Canzoni” & Proiezione fotografica a cura di Fulvio de Innocentiis