Le eccellenze di Leonardo presenti tra i 71 nuovi ” Maestri del Lavoro” campani

Il Primo Maggio 2019 si svolgerà la cerimonia di consegna delle “Stelle al Merito del Lavoro”. Record di presenze per i dipendenti di Leonardo. Ecco l’elenco dei nuovi ‘Maestri del Lavoro’ di tutta la Campania.

Mercoledì 1° maggio alle ore 11,00 presso la Sala Newton – Città della Scienza – alla presenza delle massime autorità civili e militari, avrà luogo la cerimonia della consegna delle “Stelle al Merito del Lavoro” conferite dal Presidente della Repubblica a 71 nuovi ” Maestri del Lavoro” campani.

Tale riconoscimento è attribuito alle lavoratrici e ai lavoratori che si sono particolarmente distinti nello svolgimento della propria attività nei vari settori produttivi.

Ecco l’elenco degli insigniti nella Regione Campania e in provincia di Napoli

IN AVELLINO E PROVINCIA

COMUNE DI AVELLA

Maestro del Lavoro sig.ra Caterina D’AVANZO della Leonardo SPA

COMUNE DI AVELLINO

Maestro del Lavoro sig.ra Rosanna D’ARCHI della Confindustria

Maestro del Lavoro sig. Paolo ESPOSITO dell’Alto Calore Servizi

Maestro del Lavoro sig. Gerardo GAROFALO della Denso Thermal Systems SPA

Maestro del Lavoro sig. Gaetano GENTILE della TIM SPA

Maestro del Lavoro sig. Piero GUERRIERO della Iannone Digitale srl

Maestro del Lavoro sig.ra Maria Teresa PETITO dell’Alto Calore Servizi

COMUNE DI CERVINARA

Maestro del Lavoro sig. Agostino MIELE della Denso Thermal Systems SPA

COMUNE DI GROTTAMINARDA

Maestro del Lavoro sig. Costantino BRUNO dell’Iveco Bus SPA

COMUNE DI LUOGOSANO

Maestro del Lavoro sig. Mario FERRANTE della Denso Thermal Systems SPA

COMUNE DI MONTEMILETTO

Maestro del Lavoro sig. Renato MILANO della A. Capaldo SPA

ELENCO DEGLI INSIGNITI IN BENEVENTO E PROVINCIA

COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE

Maestro del Lavoro sig. Giuseppe MOLINARA della Ilas Alveolater SR

COMUNE DI MONTESARCHIO

Maestro del Lavoro sig. Giovanni AMBROSONE della Tim SPA

ELENCO DEGLI INSIGNITI IN CASERTA E PROVINCIA

COMUNE DI AVERSA

Maestro del Lavoro sig. Vittorio CATRICALA’ della Menarini – Industrie Farmaceutiche Riunite SRL

COMUNE DI CASERTA

Maestro del Lavoro sig. Bruno Romano MONTESARCHIO della Magnaghi Aeronautica SPA

Maestro del Lavoro sig. Ciro SANTORO del Italferr SPA

COMUNE DI MARCIANISE

Maestro del Lavoro sig. Vincenzo MANDARINO della Barilla G e R F.lli SPA

COMUNE DI PRATA SANNITA

Maestro del Lavoro sig.ra Liberata PASSARELLA della Siemens SPA

COMUNE DI S. FELICE A CANCELLO

Maestro del Lavoro sig. Francesco COZZOLINO della Cementi Moccia SPA

COMUNE DI S. NICOLA LA STRADA

Maestro del Lavoro sig. Vincenzo GALLO della Barilla G e R F.lli SPA

Maestro del Lavoro sig. Antonio GIORDANO della Cementi Moccia SPA

ELENCO DEGLI INSIGNITI IN SALERNO E PROVINCIA

COMUNE DI EBOLI

Maestro del Lavoro sig. Antonio CAMPAGNA della Crown Imballaggi Italia SRL

COMUNE DI NOCERA INFERIORE

Maestro del Lavoro sig. Francesco AMATO del Enel Energia SPA

COMUNE DI SALERNO

Maestro del Lavoro sig. Roberto DI GIOVANNI della Banca Nazionale del Lavoro SPA

COMUNE DI SCAFATI

Maestro del Lavoro sig. Giovanni DEL VECCHIO della TIM SPA

Maestro del Lavoro sig. Michele MOLINO del Ansaldo STS SP

ELENCO DEGLI INSIGNITI IN NAPOLI E PROVINCIA

COMUNE DI ACERRA

Maestro del Lavoro sig.ra Annamaria CASTALDO della Leonardo SPA

COMUNE DI AFRAGOLA

Maestro del Lavoro sig. Vincenzo ROCCO delle Poste Italiane SPA

Maestro del Lavoro sig. Giuseppe RUSSO della Ge Avio SRL

COMUNE DI BACOLI

Maestro del Lavoro sig. Procolo PESCE della Leonardo SPA

Maestro del Lavoro sig. ra Mariarosaria SAVARESE della Leonardo SPA

Maestro del Lavoro sig. Roberto SIMONELLI della Leonardo SPA

COMUNE DI CASALNUOVO

Maestro del Lavoro sig. Vincenzo MAIETTA della Leonardo SPA

COMUNE DI CASORIA

Maestro del Lavoro sig. Francesco AMBROSIO della Leonardo SPA

COMUNE DI CASAVATORE

Maestro del Lavoro sig. Fernando MINUCCI della Leonardo SPA

COMUNE DI CICCIANO

Maestro del Lavoro sig. Giovanni CAVEZZA della Leonardo S.p.A

COMUNE DI CIMITILE

Maestro del Lavoro sig. Giuseppe ARDIZIO della Leonardo S.p.A

COMUNE DI FRATTAMAGGIORE

Maestro del Lavoro sig. Raffaele BUONOMO della Banca Nazionale del Lavoro SPA Gruppo BNP Paribas

COMUNE DI FRATTAMINORE

Maestro del Lavoro sig. Salvatore VARRERA della Leonardo S.p.A

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Maestro del Lavoro sig. Paolo de LUCIA della Leonardo S.p.A

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Maestro del Lavoro sig. Domenico BOTTIGLIERI della Leonardo S.p.A

COMUNE DI MASSALUBRENSE

Maestro del Lavoro sig. Pasquale RUSSO del Grande Albergo Excelsior Vittoria

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

Maestro del Lavoro sig. Nicola PRESTIA della Leonardo S.p.A

COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI

Maestro del Lavoro sig. Giuseppe CAPASSO della GE. Avio SRL

Maestro del Lavoro sig. Domenico MIGLIACCIO della Leonardo S.p.A.

COMUNE DI NOLA

Maestro del Lavoro sig. Riccardo DI GIACOMO della Leonardo SPA

COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO

Maestro del Lavoro sig. Carmine MOSCATIELLO della Leonardo S.p.A.

Maestro del Lavoro sig. Francesco PANICO della Leonardo S.p.A.

Maestro del Lavoro sig. Antonio PARISI della Leonardo S.p.A.

Maestro del Lavoro sig. Rosario RUSSO della Leonardo S.p.A.

Maestro del Lavoro sig. Pasquale SALADINO della Leonardo S.p.A.

COMUNE DI POZZUOLI

Maestro del Lavoro sig. Salvatore MAIONE della MBDA Italia SPA

COMUNE DI QUARTO

Maestro del Lavoro sig. Salvatore COSTAGLIOLA della Leonardo S.p.A.

COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO

Maestro del Lavoro sig. Antonio ANDOLFI della Leonardo S.p.A.

COMUNE DI VISCIANO

Maestro del Lavoro sig. Paolino DESIDERIO della Leonardo S.p.A.

COMUNE DI NAPOLI

Maestro del Lavoro sig. Massimo BARBERIO delle Poste Italiane SPA

Maestro del Lavoro sig. Giuseppe CERINO della Leonardo SPA

Maestro del Lavoro sig. Fabio CIUCCI della Leonardo SPA

Maestro del Lavoro sig. Giorgio CRISCUOLO della Centrale del Latte SPA

Maestro del Lavoro sig. Raffaele D’ALESSANDRO della Leonardo SPA

Maestro del Lavoro sig. Michele DI MONACO della TIM SPA

Maestro del Lavoro sig. Fausto IMBO’ di E-Distribuzione SPA

Maestro del Lavoro sig. Luigi LOMBARDI della Leonardo SPA

Maestro del Lavoro sig.ra Vincenza MARANGI di Trenitalia SPA

Maestro del Lavoro sig. Guido NASSO di Uniservizi SRL – Unione Industriali Napoli

Maestro del Lavoro sig. Giovanni PANE della GE Avio SRL

Maestro del Lavoro sig. Pasquale PIRRO della RZ1 (Errezetauno) SRL

Maestro del Lavoro sig. Luigi ROTONDO della Pubbliservizi SRL

Maestro del Lavoro sig. Giuseppe SANITA’ di E- distribuzione SPA

Maestro del Lavoro sig. Antonio TUZZI della Leonardo SPA

Maestro del Lavoro sig. Roberto VITIELLO della MBDA Italia

Come ricevere il riconoscimenti ‘Stelle al Merito del Lavoro’

E’ necessario avere dei requisiti fondamentali per la concessione della suddetta decorazione tra i quali l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di terzi.

Pertanto la decorazione può essere concessa ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti o pensionati/e di aziende pubbliche o private.

Inoltre il candidato deve rispondere ai requisiti richiesti. Oltre ad aver compiuto, alla data di scadenza per la presentazione della domanda, 50 anni di età, deve aver prestato attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di venticinque anni documentabili alle

dipendenze di una o più aziende.

Deve inoltre essere dimostrato con idonea documentazione il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

a) l’essersi particolarmente distinto per singolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale;

b) l’avere, con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico produttivo migliorato l’efficienza degli strumenti delle

macchine e dei metodi di lavorazione;

c) l’avere contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro;

d) l’essersi prodigato per istruire e preparare le nuove generazioni all’attività professionale.