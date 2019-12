La Federnuoto festeggia il Natale alla piscina dello Stadio Militare Albricci

Alla Scuola Nuoto del Centro Federale presso la piscina dello Stadio Militare Albricci una grande festa per auguri di Natale organizzata dal Comitato Regionale Campano della Federazione Italiana Nuoto presieduto da Paolo Trapanese.

Festa grande per gli auguri di Natale alla Scuola Nuoto del Centro Federale presso la piscina dello Stadio Militare Albricci. Tantissimi bambini che frequentano la struttura, accompagnati dai genitori, hanno fatto da cornice ai tradizionali auguri di Natale fortemente voluti dal Comitato Regionale Campano della Federazione Italiana Nuoto presieduto da Paolo Trapanese.

Alto si è levato il grido “Solo cose belle” quando Martina Grimaldi campionessa mondiale nel fondo (10 Km), ha mostrato la sua medaglia ai bambini presenti, incuriositi, ma soprattutto affascinati dalla presenza di un personaggio così importante del nuoto italiano.

“Grazie alle istituzioni presenti sul territorio, in particolare all’Amministrazione della Difesa, e alle altre Forze Armate (Fiamme Oro) e in primis all’Esercito, che ci ospita, ci sostiene e ci difende, abbiamo la possibilità che molti dei nostri bambini, figli del territorio, vengono accolti per una serie di attività non solo sportive ma anche di tipo educative e formative (catechismo, inglese, francese, spagnolo, un corso di legalità) – ha detto il presidente Paolo Trapanese – con il gioco, alla presenza dello Stato, i ragazzi imparano a crescere e a fare agonismo nel rispetto delle regole.

E’ un piccolo miracolo della città è un esempio positivo per il nostro territorio e ci auguriamo che il progetto possa continuare e migliorarsi” ha concluso il presidente della Federnuoto Campana.

E’ intervenuto anche il Generale di Brigata e Comandante della struttura militare dell’Albricci, Vittorio Antonio Stella, che ha voluto sottolineare l’importanza dell’iniziativa. “Camminano insieme la Federnuoto, le Forze Armate e il Paese. La mission è mantenere gli impianti sportivi disponibili al pubblico con finalità sociali e di agonismo sportivo. Noi dell’Esercito e delle Forze Armate ne siamo particolarmente fieri”, ribadisce il Generale Stella, indicando la “terapia” dello sport sempre valida ed efficace per Napoli e le periferie.

Sono intervenuti, il commissario tecnico delle Fiamme Oro, Luca Piscopo, il responsabile tecnico del Centro Federale Albricci, Raffaele Avagnano, il coordinatore Luigi Peluso, Sandro Avagnano ed il vice presidente dell’Ussi Campania, Rosario Mazzitelli.