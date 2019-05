Jova Beach Party: nel suo tour estivo sulle spiagge italiane, Lorenzo Cherubini (in arte Jovanotti) avrà come ospiti artisti da tutto il mondo.

Jovanotti non vede l’ora di iniziare il suo Jova Beach Party, attesissimo tour sulle spiagge italiane in partenza il 6 luglio con ben 17 tappe. Per questi particolari concerti, che, come dichiarato recentemente dallo stesso Lorenzo Cherubini, saranno “un format completamente nuovo, una giornata intera totalmente diversa ogni volta”, in cui “si balla, ci sarà il mio repertorio, la disco e la musica creata al momento”, ci saranno ospiti da tutto il mondo. All’interno della Jova Beach App, l’app lanciata pochi giorni fa da Jovanotti e sviluppata per rispondere a tutte le domande relative ai Party, è presente una sezione dedicata proprio ai numerosi ospiti che compongono la line up di quello che è l’evento dell’estate.

Jova Beach Party: anche Enzo Avitabile tra gli ospiti

Tra gli italiani, spiccano Enzo Avitabile e i Bottari di Portico, gli artisti reggae Alborosie, Boomdabash e Sud Sound System, Ballo (bassista di Cesare Cremonini ai tempi dei Lunapop), i dj Benny Benassi e Deejay Mazzz, oltre ai rapper Rocco Hunt e Rancore. Dal Niger tornerà per collaborare con Jovanotti, dopo l’album Lorenzo 2015 CC, Bombino, esponente del touareg blues, dal Mali invece arriverà Fatoumata Diawara, compositrice che alla musica africana mescola il jazz. Gli Antibalas sono originari degli Stati Uniti, suonano Afrobeat richiamandosi al gruppo che negli anni Settanta era con Fela Kuti. Faceva proprio parte, invece, degli Africa 70, Tony Allen, batterista nigeriano che pure arriverà in Italia in supporto di uno degli show di Jovanotti.

Jovanotti: ecco le tappe del Jova Beach Party 2019 (prezzo unico 52 euro)

Lignano Sabbiadoro (6 luglio)

Rimini (10 luglio)

Castel Volturno (13 luglio)

Ladispoli (16 luglio)

Barletta (20 luglio)

Olbia (23 luglio)

Albenga (27 luglio)

Viareggio (30 luglio)

Lido di Fermo (3 agosto)

Praia a Mare (7 agosto)

Roccella Ionica (10 agosto)

Vasto (17 agosto)

Plan de Corones (24 agosto)

Più il 13 agosto in Basilicata e nel nord Adriatico il 20 agosto, in località ancora da individuare.