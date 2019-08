Inaugurata con Gigi & Ross l’attesa sesta edizione del Marateatro Festival 2019

Grandi consensi di pubblico per la partenza del MaraTeatro Festival con i due popolari attori e presentatori della fortunata trasmissione “Made in Sud”, Gigi & Ross.

E’ partita tra gli applausi di una folla entusiasta la sesta edizione del “MaraTeatro Festival”, l’attesa manifestazione estiva in programma nella stupenda località della Basilicata sul Mar Tirreno.

Confermandosi come una kermesse di grande richiamo turistico e culturale, con l’organizzazione dell’imprenditrice Beatrice Federico e la direzione artistica dell’autore, drammaturgo e regista teatrale, Giuseppe Miale di Mauro, il “MaraTeatro Festival” gode del Patrocinio del Comune di Maratea, della Regione Basilicata, della Pro Loco di Maratea e dell’Apt Basilicata.

Ribadendo il desiderio di concentrare i propri sforzi e le proprie competenze sulla ricerca di nuove formule di promozione per il teatro, il “MaraTeatro”, da sempre legato a doppio filo al teatro, alla musica, alla prosa e alla memoria dei grandi personaggi del passato, per questa sesta edizione punta tutto sulla travolgente comicità.

Tant’è che per l’estate 2019 prediligendo per il suo pubblico spettacoli teatrali dalla forte componente comica, la kermesse espandensosi come il solito su tutto il territorio marateota, propone le collaudate prove di artisti del teatro e della televisione apprezzati nel panorama della comicità nazionale.

Grandi consensi di pubblico per la partenza al Parco Tarantini in piazza Europa, con i due popolari attori e presentatori della fortunata trasmissione “Made in Sud”, Gigi & Ross, per l’occasione in compagnia di Oreste Ciccariello, protagonisti dello spettacolo-presentazione dal titolo “Dalla maledizione dell’acciaio alla benedizione di Tiziano Ferro”.

Il programma completo

A seguire, per il “MaraTeatro” Festival il 9 agosto, a ingresso gratuito, nel largo Pietra del Sole alle 21.30, arriverà il comico e cabarettista Antonio D’Ausilio con il suo spettacolo “Napolentoni”.

Giunti al 12 agosto, prima al porto di Maratea alle ore 19.00 e poi al centro storico in Piazza Buraglia alle ore 22.30, sempre con ingresso gratuito, sarà la volta di Ippolito Chiariello con “Barbonaggio Teatrale”.

Un lavoro quello di Chiariello, che offre allo spettatore la possibilità di scegliere un pezzo teatrale preferito con l’artista pronto ad accontentarlo. A chiudere il “MaraTeatro Festival” 2019, il 13 agosto alle ore 21.30 al Parco Tarantini con un biglietto di 15 euro, sarà la commedia divisa tra la tradizione e l’avanguradia, scritta e diretta da Eduardo Tartaglia, “Quanto spazio tra di noi”.

Una storia grottesca e paradossale in cui il gioco dei simboli e dei rimandi offre l’occasione di un divertimento inarrestabile. In scena, insieme allo stesso Tartaglia, gli attori Veronica Mazza, Ernesto Mahieux, Ernesto Lama, Ivan Castiglione, Helen Tesfazghi e Amalia Tartaglia.

Un’edizione, quella del 2019 che vede gli organizzatori di “MaraTeatro”, pronti a difendere la tesi della rilevante funzione sociale della risata e pronti, attraverso spettacoli d’intrattenimento, a ribadire quei concetti di ilarità e divertimento fatti soprattutto di profonda e stimolante riflessione.