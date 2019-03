Il fumettista Massimo Mattioli a Comicon 2019

Il fumettista italiano Massimo Mattioli a Comicon 2019 presenterà Bazooly Gazooly, antologia che celebra la sua straordinaria carriera artistica.

Massimo Mattioli, fumettista italiano, fondatore insieme a Stefano Tamburini della rivista Cannibale, noto per i suoi lavori sulle riviste Frigidaire, Vogue, Vanity, Corto Maltese e per aver creato personaggi come Joe Galaxy e serie quali Squeak the Mouse, sarà ospite di COMICON (Napoli, 25 – 28 aprile), dove presenterà Bazooly Gazooly, antologia che celebra la sua straordinaria carriera artistica.

BAZOOLY GAZOOLY

Bazooly Gazooly è la più ricca antologia di fumetti e illustrazioni di Massimo Mattioli mai pubblicata, dedicata alla sua produzione per le storiche riviste d’avanguardia Cannibale e Frigidaire negli anni Settanta e Ottanta. Un folle florilegio con oltre duecento pagine che hanno fatto la storia del fumetto, compresi i cult Gatto Gattivo, Microcefalus, Bastardi, Il caso Joy Division, Guerra, Frisk the Frog, la serie horror Tales of fear e diversi materiali extra ed inedito. Un’incredibile varietà di storie e stili nel segno della sperimentazione autentica, libera, dissacrante e giocosa. Il volume offre inoltre note e commenti alle storie firmati dall’Autore stesso.

Scheda : 224 pag, a colori, brossurato con alette, Edizioni COMICON

BIOGRAFIA

Mattioli esordisce nel 1967 su Il Vittorioso con il Vermetto Sigh. Un anno dopo si trasferisce a Londra, dove realizza vignette sulla rivista Mayfair, e nello stesso anno a Parigi, dove disegna le avventure di M le magicien per la rivista Pif, come pure lo zoo pazzo, ideato dal futuro direttore di Diabolik Mario Gomboli. Inoltre contribuisce al periodico Plexus.

Nei primi anni Settanta, di nuovo in Italia, crea Pasquino per il quotidiano Paese Sera e nel 1973 inizia la sua ultraquarantennale collaborazione con Il Giornalino creando il personaggio di Pinky, un surreale coniglio rosa giornalista, simbolo del settimanale edito dalle Edizioni San Paolo, pubblicato fino al 2014.

Nel 1977 fonda con Stefano Tamburini la rivista underground-alternativa Cannibale, alla quale collaboreranno successivamente Filippo Scòzzari, Andrea Pazienza e Tanino Liberatore. Su Cannibale pubblica le prime avventure di Joe Galaxy (1978), che proseguiranno nel 1980 su Frigidaire, nel 1988 sul mensile Comic Art e nel 1992 su Lupo Alberto Magazine. Nel 1980 per Frigidaire crea la serie Squeak the Mouse, un ironico topolino sanguinario, pubblicato anche in Francia nel 1984 e nel 1992 con il suo seguito, Squeak the Mouse 2. Negli anni Novanta prosegue la serie sulla rivista Blue e partecipa come attore alla versione teatrale del personaggio, allo Spazio Zero di Roma e al Bains Douches di Parigi.

Nel 1989 viene chiamato a Londra negli studi della EMI dal cantante inglese Robert Palmer per progettare un video clip animato basato sulla sua canzone Change his ways. Durante la sua carriera pubblica sulle riviste Artefact, L’Echo des Savanes, Lupo Alberto Magazine, Vogue, Vanity, Corto Maltese, Alter, El Vibora, Blue e Lapin.

Realizza illustrazioni nel campo della pubblicità. Nel 1999 partecipa al volume Comix 2000 edito in Francia da L’Association per festeggiare il nuovo millennio. Tra i riconoscimenti professionali si segnalano il premio francese Phénix nel 1971, lo Yellow Kid a Lucca Comics & Games nel 1975, il Romics d’Oro 2009 e due Premi Micheluzzi vinti a COMICON, nel 2010 e nel 2012, per Pinky.

Espone le sue opere nella Galleria d’Arte Moderna di Bologna (1982), nello Studio Marconi Gallery (1984), nello Spazio Memphis (1985), allo Swatch Street Painting di Basilea (1987), al Salão Lisboa (1999) e al Musée des Arts Décoratifs/La Galerie des Jouets a Parigi (2007). Parallelamente all’attività di autore di fumetti e di illustratore, si dedica alla scrittura di racconti e di sceneggiature per il cinema e la televisione.