Gatos do Mar: mercoledì 15 maggio anteprima a La Feltrinelli di via Santa Caterina a Chiaia 23, mentre giovedì 16 maggio concerto all’Auditorium 900 (via Enrico De Marinis 4).

A 4 anni di distanza da “La Zattera” arriva il nuovo lavoro discografico dei Gatos do Mar dal titolo La Sindrome di Wanderlust (ovvero la sindrome del viaggiatore). Un nuovo viaggio nato dalla ricerca di sonorità contemporanee e al contempo legate alla tradizione.

L’introduzione, l’uso e l’interpretazione di nuovi strumenti come l’hand pan e la marimba egregiamente suonati da Pasquale Benincasa, cosi come per l’arpa di Gianluca Rovinello e la voce unica di Annalisa Madonna aprono l’orizzonte verso nuove “scoperte”.

Un “viaggio” attraverso dieci nuove canzoni in cui si delinea gradualmente la rotta, partendo dall’esperienza maturata con “La Zattera” (il passato) per arrivare all’approdo a Mashalaima (il futuro), l’isola ideale dove si fondono tutte le musiche del mondo. Tanti i “naufraghi” che saliti a bordo della loro zattera hanno viaggiato insieme ai “Gatos do Mar” impreziosendone la realizzazione: Pino Ciccarelli con il suo clarinetto, Luigi Esposito con la sua inseparabile fisarmonica, Roberto Colella e la sua inconfondibile voce sono solo alcuni degli ospiti che hanno preso parte a questo disco che nello specifico sono: Roberto Colella, Antonio Fresa, Giovanni Migliaccio, Giacomo Pedicini, Luigi Esposito, Attila Mahovics, Pino Ciccarelli, Helmut Meloni, Arcangelo Michele Caso.

Dal vivo i “Gatos do Mar” propongono un’alternanza di brani che si muovono tra il folk e la musica leggera, con richiami al jazz, alla bossanova e al fado portoghese.

La voce di Annalisa Madonna, l’arpa di Gianluca Rovinello, che attraverso moderne tecniche e l’uso accorto dell’elettronica dà vita a nuove ed affascinanti sonorità e le percussioni interpretate da Pasquale Benincasa creano un’atmosfera che arricchisce l’ascoltatore di nuove emozioni.