“Fiabe al Museo”: mostra sui costumi, figurini e bozzetti di scena del Teatro San Carlo

Una nuova mostra a Napoli intitolata “Fiabe al Museo”. I costumi, i figurini, i bozzetti, gli oggetti di scena del San Carlo ispirati al mondo fantastico del Teatro. Mostra a cura di Giusi Giustino.

Ancora una volta il Teatro San Carlo protagonista a Napoli, questa volta con una nuova mostra denominata “Fiabe al Museo”. E’ questo, infatti, il suggestivo titolo della mostra a cura di Giusi Giustino, prestigioso direttore della preziosa Sartoria del Teatro di San Carlo, che sarà visitabile da oggi sabato 4 gennaio 2020 (apertura 9.00/19.00, domenica 9/15.00, mercoledì chiusura) e interamente incentrata sull’antico e inscindibile legame tra favola e musica.

Un legame, questo, che ha compiuto indimenticabili prodigi sui pentagrammi di più grandi compositori europei ed italiani.

Primo tra tutti, Gioachino Rossini con La Cenerentola, fino alla favola nordica di Rusalka (ispirata alla storia de La sirenetta) di Antonín Dvořák, per proseguire ancora con Hänsel e Gretel di Engelbert Humperdinck, L’Enfant et les Sortilèges di Maurice Ravel, L’Histoire de Babar di Francis Poulenc, Il carnevale degli animali di Camille Saint-Saëns, Alice in Wonderland, Lo schiaccianoci, La bella addormentata di Pëtr Il’ič Čajkovskij e ancora l’altra Cenerentola di Sergej Prokof’ev fino al celeberrimo Sogno di una notte di mezza estate di Felix Mendelssohn-Bartholdy, giusto solo per citarne alcuni.

Tutte gemme del nostro patrimonio che hanno trovato posto in questi anni all’interno dei cartelloni sancarliani e i cui personaggi, magici e fantastici, animeranno il MeMus in un percorso scandito da costumi, figurini, bozzetti e oggetti di scena.

Un’esposizione davvero magica, tra favola e fiaba, che scorre parallelamente alla magia del Teatro, a quel potere affabulatore che ha sempre ispirato l’uomo, non solo nella letteratura ma, come in questo caso, nella musica. Il MeMus dunque apre le proprie porte non solo ai bambini, ma a un pubblico senza età, portandolo per mano attraverso l’esposizione solo di alcune delle sue meraviglie.

Un viaggio che attraverso gli oggetti descrive la storia della musica di tutti i tempi che da sempre ha trovato nel mondo fiabesco, dalla fiaba popolare alle fiabe d’autore più note della cultura universale, una fonte inesauribile di spunti per tragitti musicali capaci di spalancare sipari magici. Nell’esposizione ampio spazio è dedicato anche alla sezione “contemporanea” con gli spettacoli messi in scena in prima assoluta negli ultimi anni dalla Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo su musiche di Gaetano Panariello come Peter Pan, La favola di Biancaneve, Pinocchio, Il Guarracino. “Fiabe al Museo” ha anche numerosi progetti speciali per i più piccoli, come quello di “Speciale Famiglie”.

Si tratta, in definitiva di vivere la magia delle fiabe al MEMUS, attraverso l’impegno del Teatro di San Carlo che offre l’opportunità a tutte le famiglie, di partecipare alla mostra, presentando alla biglietteria del San Carlo un coupon attraverso il quale si potrà acquistare un biglietto d’ingresso al prezzo speciale di 5 euro a persona. I coupon verranno distribuiti dai Morks, simpatici trampolieri in costume, per le strade della città nei giorni che anticipano l’inaugurazione della mostra Fiabe al Museo.

Qui, di seguito, in dettaglio, i Laboratori e progetti speciali citati

Scuole al Memus: la mostra, parte integrante dei progetti Educational del Teatro di San Carlo, è, inoltre, aperta a tutte le scuole della Campania che desiderano partecipare alle attività del Museo.

Info e dettagli su www.teatrosancarlo.it/educational

Memus in fabula: il Museo del Teatro di San Carlo diventerà un palcoscenico immaginario calcato da giovani attori che reciteranno brani di favole rivolte ai bambini di tutte le età;

MeMusica: Fiabe al Museo oltre ad essere un percorso espositivo, rappresenta un’occasione per i più piccoli di lasciarsi coinvolgere da itinerari di ascolto attraverso installazioni sonore che avranno come oggetto le colonne sonore degli spettacoli della Stagione Educational rappresentati sul palcoscenico del Teatro di San Carlo;

Memus per il Sociale: grazie al mecenatismo culturale rappresentato dell’Art Bonus, nel corso dell’allestimento verranno organizzate visite speciali rivolte ai bambini provenienti da quartieri difficili e a rischio della città di Napoli;

Happy Birthday al Memus: nasce il progetto “Festeggia il tuo compleanno al Museo” un’apertura speciale delle porte del Memus dedicata agli eventi privati;

Memus Lab: durante il periodo di allestimento di Fiabe al Museo verranno organizzati laboratori teatrali e di ascolto rivolti ai più piccoli.

Pa-pa-geno Lab: aperte le iscrizioni al laboratorio dedicato ai più piccoli per vivere “da vicino” la magia dell’opera. Le attività in programma prevedranno un laboratorio musicale e teatrale per avvicinare i partecipanti a questi linguaggi espressivi dell’arte.