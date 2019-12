Eventi Natale a Napoli: Ecco tutti gli appuntamenti musicali dal 23 al 29 dicembre

Eventi Natale a Napoli: Tutti gli appuntamenti musicali e i concerti in programma in occasione delle festività dal 23 al 29 dicembre. Date, luoghi e orari.

Gli eventi Natale a Napoli offre una lunga serie di iniziative musicali che si svolgeranno nei luoghi più belli e storici del capoluogo partenopeo, animando culturalmente questi lunghi giorni di vacanza sia per i turisti che per i stessi napoletani. Entrambi potranno usufruire di una vasta e interessante offerta culturale, di grande musica ad alto livello.

Di seguito il programma degli eventi Natale a Napoli

Lunedì 23 dicembre, ore 18.00 – Sala del Toro Farnese del Museo Archeologico Nazionale

inaugurazione della IV edizione del Festival Barocco Napoletano con il concerto dal titolo “Le scoperte archeologiche e le opere dedicate alla Scuola Musicale Napoletana) con la partecipazione del soprano Erin Wakeman e dell’Ensemble Barocco Accademia Reale (violino di concerto Giovanni Borrelli)

Programma

G. Pacini: Aria di Ottavia “Se questa man concedi” da “L’ultimo giorno di Pompei”

A. Scarlatti: Cantata pastorale per la nascita di Nostro Signore “Oh di Betlemme altera povertà ” per soprano, archi e basso continuo

A. Corelli: Concerto grosso in sol minore op. VI n. 8 “Fatto per la notte di Natale”

G. F. Haendel: dal Messiah HWV 56 – Ouverture – Rejoice greatly, o daughter of Zion (aria) – He shall feed His flock (aria)

G. F. Haendel: da Samson HWV 57 – Ouverture – Let the bright Seraphim (aria)

Ingresso libero

Lunedì 23 dicembre, ore 20.30 – Villa di Donato (piazza S. Eframo Vecchio)

per la rassegna “Max 70”, concerto del Trio Enea, formato da Nicola Possenti (pianoforte), Alice Notarangelo (violino) e Leonardo Petracci (violoncello)

Programma

Johannes Brahms: Trio op. 8 in si minore

Claude Debussy: Trio in sol maggiore

Posto unico: 25 euro (comprensivo di cena)

Prenotazione obbligatoria – numero di posti limitato

Per prenotazioni: prenotazioni@key-lab.net

Mercoledì 25 dicembre, ore 20.00 – Duomo

Concerto dei Cantori di Posillipo

In programma brani della tradizione natalizia

Ingresso libero

Giovedì 26 dicembre, ore 20.30 – Centro di Cultura Domus Ars (v. Santa Chiara 10c)

Allestimento di Carlo Faiello de “La cantata dei pastori” di Andrea Perrucci in forma di concerto con la partecipazione di Giovanni Mauriello, Marianita Carfora, Elisabetta D’Acunzo, Matteo Mauriello, Armando Arangione, dell’Ensemble Santa Chiara Orchestra composta da: Gerardo Buonocore (fisarmonica), Sasà Brancaccio (contrabbasso), Gianluca Mercurio (percussioni), Pasquale Nocerino (violino) e Edo Puccini (chitarra).

Scene e costumi a cura di Bruno De Luca.

Arrangiamenti e direzione musicale di Carlo Faiello.

In programma musiche di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, Roberto De Simone, Carlo Faiello

Lo spettacolo sarà replicato venerdì 27 dicembre , alle ore 20.30, sabato 28 dicembre , alle ore 20.30 e domenica 29 dicembre , alle ore 19.00

Costo del biglietto

Intero: 15 euro

Ridotto: 13 Euro (giovani fino a 26 anni, over 60 e gruppi organizzati da associazioni e circoli aziendali composti da un minimo di 6 persone)

Sabato 28 dicembre, ore 13.00 – Palazzo Zevallos Stigliano (v. Toledo, 185)

per la rassegna “E’ aperto a tutti quanti”, concerto dei cantanti Zhang Ben Xi (baritono), Raffaele Risi (tenore), Wang Rongyng (soprano), Yang Songru (tenore), Jian Xi Yan (soprano), Suo Xuyang (basso), accompagnati da Antonio Biancaniello (pianoforte)

Programma

G. B. Pergolesi

“Aspettare e non venire”, da “La serva padrona”

Me voglio fa’ ‘na casa

F. P. Tosti: Sogno

G. B. Pergolesi: “Stizzoso, mio stizzoso”, da “La serva padrona”

C. W. Gluck: “O del mio dolce ardor”, da “Paride ed Elena”

G. Paisiello: “Saper bramate”, da “Il barbiere di Siviglia”

G. B. Pergolesi: “Lo conosco, ha quegli occhietti”, duetto da “La serva padrona”

G. Paisiello: “Giusto ciel”, da “Il barbiere di Siviglia”

F. Alfano: “Piangi, sì piangi”, da “Resurrezione”

G. Paisiello: “Cara, sei tu il mio bene”, duetto da “Il barbiere di Siviglia”

G. Verdi: “Eri tu che macchiavi”, da “Un ballo in maschera”

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Sabato 28 dicembre, ore 19.00 – Basilica Reale e Pontificia di S. Francesco di Paola (Piazza Plebiscito), nell’ambito di Convivio Armonico di Area Arte, concerto dal titolo “In Nativitate Domini – Musica per il Santo Natale nella Napoli del ‘700” con la partecipazione dell’Ensemble “Le Musiche da Camera” con strumenti d’epoca e dei solisti Francesco Divito (soprano), Rosa Montano (mezzosoprano), Renata Cataldi (traversiere)

Programma C. Giordano: Duetto dal Mottetto in Pastorale a due voci ed archi “Sperno gregem quaero Natum” Anonimo Napoletano: Pastorale II a due violini e basso continuo G. Manna: In Nativitate Domini

Lectio Prima Secondo Notturno a voce vola di soprano con violini

Lectio Seconda Secondo Notturno a voce sola di alto con violini A. Servillo: Concerto per flauto traverso, violini e basso N. Sabatino: Te Deum a due voci con strumenti

Ingresso libero

Sabato 28 dicembre, ore 19.00 – Museo Diocesano (Largo Donnaregina)

Tableaux vivants dall’opera di Michelangelo Merisi, accompagnati dalle musiche di Mozart, Vivaldi, Bach e Sibelius

Lo spettacolo sarà replicato sabato 28 dicembre alle ore 20.30 e domenica 29 dicembre alle ore 19.00 e alle ore 20.30

Costo del biglietto

Settore A: 20 Euro

Settore B: 15 Euro

Settore C: 10 Euro

Domenica 29 dicembre, alle ore 11.00, a Villa Pignatelli (Riviera di Chiaia, 200)

per la VI edizione del “Maggio del Pianoforte”, concerto della pianista Alessia Cecchetti

Programma

F. Schubert: Fantasia in do maggiore per pianoforte, op. 15 D. 760 “Wanderer-Fantasie”

F. Liszt: Après une lecture de Dante, “Fantasia quasi sonata”, da “Années de pèlerinage, Deuxième année: Italie”, S.161

F. Chopin: Sonata n. 3 in si minore per pianoforte, op. 58

Costo del biglietto

Intero: 15 Euro

Ridotto: 10 Euro

Domenica 29 dicembre, ore 18.00 – Cimitero delle Fontanelle (v. Fontanelle, 80)

nell’ambito di “Natale a Napoli”, Nomea srl presenta “Fontanelle Experience”, performance di violino, danza e Live Painting

Costo del biglietto: 5 Euro

Prenotazione obbligatoria:

https://www.landpage.co/ fontanelle

info@nomeaeventi.it

Domenica 29 dicembre, ore 18.30 – chiesa di S. Maria di Costantinopoli (v. S. Maria di Costantinopoli, 126)

concerto dal titolo “Canto d’Inverno” del Coro della Pietrasanta, diretto da Rosario Peluso.

In programma brani “a cappella” di Mendelssohn, Brahms, Rossini e del repertorio novecentesco

Ingresso libero

Domenica 29 dicembre, ore 20.30 – chiesa di Santa Maria della Colonna (v. Tribunali. 282)

nell’ambito della stagione del Centro di Musica da Camera CERSIM, concerto dell’ensemble Comtessa de Dia, diretto da Ferdinando de Martino, con le voci recitanti di Andrea Manferlotti e G. Fusco

Programma

La Cantata dei Pastori di Andrea Perrucci in versione oratoriale con brani tradizionali e musiche originali

Ingresso libero

Una vasta e variegata offerta di grande musica, come si evince dal suddetto programma dettagliato, che punta l’attenzione soprattutto sulla grande musica del ‘600 e del ‘700 napoletano.